西環櫃員機有人遺下大疊500元現金　正氣街坊唔貪心1句回應獲激讚

一時大意隨時損失慘重！有網民在西環一部銀行櫃員機發現大疊500元「大牛」現鈔無人認領，懷疑有人提款後忘記取錢。樓主為免引人懷疑，特意待櫃員機自動收回金錢，並發文提醒失主，好人好事獲街坊大讚，而他則謙虛表示行為「無話好唔好人」，只是想到失主或急需使用金錢才多行一步。



有網民在西環一部銀行櫃員機發現大疊500元「大牛」現鈔無人認領，特意待櫃員機自動收回金錢，並發文提醒失主，好人好事獲街坊大讚。（fb「西環變幻時」圖片）

該網民早前於facebook群組「西環變幻時」發文，指周五（18日）於屈地街1間銀行的櫃員機，發現有街坊「唔記得拎錢」。從他上載的相片可見，櫃員機上夾有大疊500元紙鈔，估計價值達數千至過萬元。樓主發現情況後，特意待櫃員機自動收回金錢才離開，並拍下照片提醒失主，「我睇住部機食返晒，一條毛都無少到，自己同銀行處理返」。

帖文引來街坊討論，不少人大讚樓主路不拾遺，「真係好人有好報，如果西環多啲好似你咁嘅人就好」、「香港人質素真係優秀，樓主係香港人之光」。面對稱讚樓主則謙虛表示，「無話好唔好人，啲錢可能人地趕住救命」，再次獲得多人讚好。

亦有網民討論遇上有人提款後忘記取錢的正確處理方法，「終於唔係拎咗出來，等佢自己食返，正確做法」、「通知返發卡銀行，要等櫃員機嗰間check咗，先會過返入戶口，亦會有信收到，時間大概4星期」、「自己報案實冇死，銀行會盡快搞畀你，但冇報都唔一定冇晒啲錢，銀行自己都會對數，部機net balance（結餘）多咗錢會有alert，銀行都會重新睇返邊個冇拎錢，不過慢慢逐個逐個對，時間會耐好多好多咁解」。

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