廁所貼滿黃色「符咒」　台男差點閃尿　網民朝聖「翻舊賬」揭真相

人有三急，台灣1名男子日前到百貨公司逛街時，因尿急而到廁所一趟，未料看到多張黃色紙條貼滿牆壁，猶如密密麻麻的「符咒陣」，嚇得他「拉鍊來不及拉差點閃尿在褲襠」。現場照片讓不少網民同樣感到不寒而慄，並翻出舊賬指該廁所過去也曾佈置得非常駭人，也有知情的網民留言透露真相。



台男日前到百貨公司的廁所，卻被眼前的黃色「符咒陣」嚇倒。（fb「爆料公社」圖片）

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該名網民在facebook群組「爆廢公社」發文，表示他日前到台灣某百貨公司閒逛，其間人有三急要到廁所解決，但當他一看到男廁內的環境，嚇得「拉鍊來不及拉差點閃尿在褲襠……」。據他上傳的照片顯示，廁所的瓷磚上被貼滿黃色字條，紙上畫有不明文字或符號，甚至有非常詭異的紅色燈光，充滿恐怖的氣氛。

帖文一出即引來網民熱議，不少人驚呼「廁所有猛鬼」，留言指「貼那麼多咒，人看到就會不敢進去上，清潔人員也不用打掃了」、「治便秘的好方法」、「很像出過什麼事，應該會先去其他樓層上吧」、「直接尿在褲子上」，也有人表示要去朝聖。

不過，很快就有網民分享照片，並指該百貨公司廁所不時都因應即將上映的電影，例如《返校》等恐怖題材，而有相應的「主題佈置」，今次只是戲院為了宣傳動畫《咒術迴戰》劇場版，而將動畫場景搬到廁所神還原，結果卻嚇倒民眾，「原來是便利貼，還以為是符印」、「好有創意喔～想去」、「好特別的裝置藝術」。

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