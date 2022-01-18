九巴報站機出錯圖爆笑合集　站名慘變恐怖片名：香港真兇書院

人誰無過，連電腦系統都可以出錯！有網民在討論區分享多張九巴報站機出現的趣怪情況圖，包括站名有錯別字或出現亂碼，及無厘頭車站放在一起，如「香港真兇書院」、東區海底隧道下一站為「西隧」等，篤中不少網民莫名爆笑點。



有網民在討論區分享多張九巴報站機出現的趣怪情況圖，包括站名有錯別字或出現亂碼，如「香港真兇書院」（連登討論區）

有網民在連登討論區，以「嚴選最有創意嘅九巴報站機Error」發帖，並拋磚引玉分享數張「有bug（錯誤）」的報站機照片，如「香港真光書院」變「真兇書院」、「饒宗頣文化館」變「血化館」、「褔來邨」變「瘋來邨」，1個錯字讓站名慘變恐怖片劇名。

【一個錯字令站名崩壞系列】

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【無厘頭路線或亂碼系列】

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更多爆笑出錯圖：嚴選最有創意嘅九巴報站機Error

其他網民亦紛紛「交貨」，包括有宣傳標語一秒崩壞成「九巴轉乘最劣」、「歡迎乘坐九瀏巴士」，最離譜的是，有乘客發現報站機顯示「東區海底隧道」，下一站竟是「西區海底隧道」，不禁揶揄「紅隧問點解唔兜埋我」。

有網民則不解為何會出錯，「唔係一早入晒電腦嘅咩」、「佢嗰啲錯得嚟，字意前後又相通」，有的就笑言「巴士司機又要揸車又要打字，好辛苦」，亦有人指出巴士路線不時都要更新，而電腦系統難免會出錯。《香港01》記者就此向九巴了解，九巴知悉報站機出錯已要求承辦商即時處理，及交代出錯原因。

同場加映：巴士路線編號有規矩可尋！睇字頭知道行咩區 英文字代表路線性質

【巴士路線編號解說】香港巴士路線編號編排方式其實有規矩可尋，只要知道相關排序方法及特點，即可知道路線的大約目的地或特別之處（資料圖片／香港01製圖）

九龍及新界區路線：



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港島區路線：



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過海路線：



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巴士路線「後」的英文字母：



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巴士路線「前」的英文字母：

