醫管局改指引：確診醫護7天快測陰性可上班　網民熱議：動態標準

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，醫院服務供不應求，逾萬名確診者仍留家，無法送院或送到隔離設施，至今有1668名醫護人員受感染，影響前線人手。醫管局向員工發出新指引，指確診醫護人員由採樣當日起計7天後，進行快速抗原測試呈陰性且無病徵、身體情況許可下，當局將會安排他們重返崗位。醫院管理局總行政經理劉家獻表示，若第7天快速抗原測試呈陰性，「應該檢測唔到病毒，咁我哋都相信是安全的」。衛生防護中心傳染病處主任張竹君則強調，今次是特別安排，「普通市民我哋都係要求佢哋14天家居隔離」。

醫管局新做法引起網民熱論，不少網民批評醫管局因醫護人手問題而特別「搬龍門」，形容是對醫護人員有「動態標準」；亦有網民質疑既然醫護人員隔離7天快速測試陰性即可上班，「咁點解市民要等14日」。



醫院管理局總行政經理劉家獻表示，若第7天快速抗原測試呈陰性，「應該檢測唔到病毒，咁我哋都相信是安全的」。（資料圖片）

醫管局向員工發出新指引，指如果確診醫護人員由採樣當日起計7天後，進行快速抗原測試呈陰性且無病徵、身體情況許可，當局將會安排他們重返崗位。醫院管理局總行政經理劉家獻表示，至今有1668名醫護人員感染，影響前線人手，需要平衡員工感染風險及醫院運作，「現在我們是全民皆兵，每一個人都是為整個新冠疫情盡自己能力照顧病人」。

劉家獻續說，超過九成八員工已完成接種疫苗，而參考眾多海外數據，絕大部份病人病發後7天體内已無發現有活病毒，故如果第7天快速測試仍對病毒呈陰性，「應該是檢測唔到病毒，咁我哋都相信是安全的」。他又指，相關同事重返崗位後，須每日檢測，以及嚴守工作時戴上貼面口罩、合適個人防護裝備、單獨用膳等防感染措施。

至於市民是否都可以只隔離7天，衛生防護中心傳染病處主任張竹君強調，今次是特別安排，「這要求是醫管局要求，衛生署同意的安排，醫管局都會確保員工遵守防疫感染措施及每日做測試，普通市民我哋都係要求佢哋14天家居隔離」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君則強調，今次是特別安排，「普通市民我哋都係要求佢哋14天家居隔離」。（資料圖片）

醫管局新做法引起網民關注。不少網民都質疑為何普通市民需要隔離14天，「全港打工仔都好想返工」、「咁點解市民要等14日？」、「咁啲巿民檢測陰性仲隔離廿幾日做乜」、「咁唔使排隊檢測啦」。亦有網民批評醫管局是「搬龍門」，「對你有用就話應該安全，對你冇關就要人排幾個鐘強制檢測」、「應該（安全）？專業判斷去咗邊？咁點解市民要等14日」、「動態標準……」、「龍門每日個位都唔同，龍門任佢搬！佢話乜都得」。另有網民擔心醫護人員因此工作量更大。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。