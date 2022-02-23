全民檢測安排｜7大須知一文看清！檢測日期？要禁足？有何罰則？

【全民檢測／強制檢測／安排／日期／身份證號碼／禁足／封城】特首林鄭月娥宣布將於3月內推行全民強制檢測，屆時全港市民都「須檢必檢」進行3次核酸檢測，如不依時檢測會有懲罰。究竟全民檢測安排如何？日期？檢測多少次？是否需要禁足？可否陪同子女或父母一同檢測？不檢測有何罰則？以下一一話你知。



特首林鄭月娥宣布將於3月內推行全民強制檢測，屆時全港市民都「須檢必檢」進行3次核酸檢測。（李澤彤攝）

問題一：何時檢測？

林鄭月娥表示，會在3月內進行全民檢測，「7日一轉或5日一轉」。

問題二：需要檢測多少次？

每個市民要進行3次核酸檢測。

問題三：全民檢測安排，需按身份證？

林鄭月娥指出，全港各區會設立數百個檢測中心，會按照市民出生年份劃分檢測人群及日期，「即係都係睇身份證」。她又說，市民檢測需要預約，以減低於檢測中心排隊的不理想情況，同時會設立關愛服務，預約市民可以帶同2名小童或長者1同檢測。

林鄭月娥指出，全港各區會設立數百個檢測中心，市民檢測需要預約，以減低於檢測中心排隊的不理想情況。（資料圖片）

問題四：檢測後要做什麼？

每次強制檢測後直至下一輪檢測前，市民須每天進行快速檢測；市民會在檢測中心取得物資，包括快速抗原檢測測試包，以及KN95或同級口罩。

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每次強制檢測後直至下一輪檢測前，市民須每天進行快速檢測。（資料圖片）

問題五：是否需要禁足？

林鄭月娥認為全民檢測配以市民禁止外出是較有效方法，但會有很大代價，需要平衡，包括市民能否接受和對社會經濟的衝擊，故暫時不會以禁足配合，亦不現實。

問題六：樣本送到內地檢測？

林鄭月娥表示，目前已有百多名內地採樣人員協助，但如果沒有足夠實驗室化驗樣本，將要由內地協助，強調當中不涉及私隱問題。她又說，若涉及法律問題，會在法律上解決，惟稱目前處於打仗、緊急環境，不能因為有現行法律掣肘而不工作，否則並非打仗心態，明言「沒有理由再講程序」。

問題七：不檢測有何罰則？

全民檢測會利用市民身份證方便執法，若發現有人無檢測，會提出檢控，包括罰款等。

如何知道自行檢測結果是陽性還是陰性？



進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。