兒童確診不願服藥難退燒　港媽分享一招令孩子乖乖食藥　網民大讚

本港第五波疫情持續，大量兒童受到感染，由於醫院爆滿，很多病情較輕的孩子不幸中招，都只能留在家中服用退燒藥控制病情。餵藥是家長一大難題，藥水味難忍，小朋友常常不願吃藥，令人頭痛，有港媽在社交平台分享一個好方法，就是將藥水整成啫喱糖，讓孩子不自覺吃下，不少媽媽網民都大讚很有心思，但亦有家長推薦另類方法，「試過後就好配合飲藥」。



餵藥是家長一大難題，藥水味難忍，小朋友常常不願吃藥，令人頭痛。（GettyImage）

很多家長都在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」抱怨，確診的孩子不願服藥，「夾硬餵又會嘔」，有港媽因而發帖分享兒子小時候，自己令他乖乖服藥的小心得，她稱可以將少少魚膠粉和糖用熱水坐溶，加一格藥水製成啫喱糖，但要注意的是「逐粒逐粒整」，那就不會服用錯藥水份量，最好加點糖掩蓋藥味。

網民看完港媽推薦的方法都大讚有心思，又指非常有用，「幫到大家」，但有家長就擔心未必能每次都成功，「佢哋食到藥水味就唔肯再食」。有網民就分享另類經驗，笑言兒子試過塞肛門藥後，就很配合飲藥了。

根據衛生署藥物辦公室，使用「肛門塞藥」需按照以下步驟及方法：



(1)清潔雙手。

(2)如塞藥太軟，可先浸在凍水或放置雪櫃﹝切勿放入冰格﹞一會兒，以便有適宜硬度，較易使用。

(3)如有需要可戴上手指套或用完即棄的膠手套。

(4)除去包裝紙。如有需要可用水溶性潤滑劑搽在「塞藥」頭部，或用水濕潤肛門以代替潤滑劑。

(5)側臥，下腳伸直，上腳向前屈曲。兒童可伏在成人大腿上。

(6)放鬆肛門，插入塞藥，並用手指推進，塞入肛門。嬰兒約二厘米深，成人約三厘米深。

(7)將雙腿合攏，維持側臥姿勢約十五分鐘，以防塞藥倒擠出來。亦可採用交疊雙腿而坐以代替前述之姿勢。

(8)扔掉手指套或手套及洗淨雙手。

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