2歲仔確診　發燒抽筋有腦炎入ICU　港媽公開實況籲此情況即去醫院

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，周五（25日）單日確診破萬宗，更出現不少幼童確診個案，當中更有3名5歲以下兒童不幸染疫離世。有港媽在社交平台發文，詳述其2歲10個月大兒子的確診經過，她指兒子出現發燒、抽筋等情況，送院後證實確診，且一度出現腦炎，幸好經治療後轉趨穩定。港媽呼籲其他家長，如孩子發燒並出現類似抽筋情況，「請即帶去公立醫院」。



有港媽在社交平台發文，詳述其2歲10個月大的兒子確診經過，指曾有發燒、抽筋等情況，更一度引發腦炎，幸好入院治療後轉趨穩定。（Gettyimage）

該港媽前日（23日）在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發帖，分享2歲10個月大兒子的確診經過，希望資料能幫助其他家長。她指兒子周一（21日）下午發燒至38度，吃了退燒藥，至晚上11時多才退燒，惟翌日下午兒子突暈倒並抽筋致全身「登直」，奶奶見狀便伸手指讓他咬住，「最後我奶奶隻手指流晒血」。港媽其後即開車送兒子入急症室，經搶救後確診新冠肺炎及出現腦炎，未度過危險期，需在深切治療部留醫。

港媽引述醫生表示「COVID-19呢隻菌最惡最快」，又指如果小朋友一發燒就要「睇得好緊」，「如果不幸有我仔仔嘅情況，請即帶去公立醫院唔好去私家，政府佢會即收」。

有港媽在社交平台發文，詳述其2歲10個月大的兒子確診經過，指曾有發燒、抽筋等情況，更一度引發腦炎，幸好入院治療後轉趨穩定。（Gettyimage）

直至周三（23日），醫生表示兒子開始有反應，目前情況暫時穩定，翌日可做磁力共振檢查腦部是否仍有積水及損壞程度。港媽指因兒子一度抽筋40分鐘，而正常人抽筋20分鐘，腦部會開始受損。港媽昨日（24日）亦有更新消息，指兒子暫時可以自己呼吸，不需要插喉，體溫亦正常，磁力共振亦顯示暫時沒再有腦水腫。

許多網民看完帖文都留言為他們一家打氣，並祝願早日康復，又感謝樓主的詳細分享，呼籲疫情下各位家長都要心孩子情況。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆早前在電台節目表示，過去先後有3名5歲以下兒童感染離世個案，而據目前認知，Omicron BA.2傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異，致相關現象。他亦提醒，倘未及入院接受治療，家長宜留意子女有否神情呆濟、不蹦跳或呼吸急促等表徵。

Omicron變異病毒株對年輕患者影響更大，早前多個兒科醫學會組織呼籲家長多加留意，指兒童患者一旦發現患者呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、出現抽筋跡象或進食困難，應馬上召緊急救護車送院。

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