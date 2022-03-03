快速測試包｜衞生防護中心列選購7須知！呢幾款獲政府衛生署認可

【快速測試套裝／衛生署衛生防護中心／衞生】近日市面出現快速檢測包搶購潮，不過市面快速檢測包林林總總，衛生署衛生防護中心就列出7點購買指引，又列出正確使用快速測試套裝注意事項，讓市民參考。



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近日市面出現快速檢測包搶購潮。（資料圖片）

衛生防護中心於Facebook發帖教「精明選購和正確使用」快速檢測包，並列出7點選購建議：

1）認識快速抗原測試的限制及性能

2）世界衛生組織建議2019冠狀病毒病快速抗原測試的靈敏度 (sensitivity) 最少有 80%，特異度 (specificity) 則最少有 97%

3）留意是否應由醫護人員使用

4）小心誇張失實的產品宣傳

5）向信譽良好的供應商購買

6）不要購買或使用已過期的快速抗原測試套裝

7）留意說明書列明的使用方法和其相關的禁忌症



衛生防護中心於Facebook發帖教「精明選購和正確使用」快速檢測包。（衛生防護中心）

衛生防護中心提醒，快速抗原測試套裝靈敏度始終有其限制，市民即使快速檢測呈陰性，仍須繼續保持警覺，採取一切防疫措施，並留意身體狀況。

衛生防護中心又說，正確進行快速抗原測試對獲取準確結果非常重要，須小心閱讀產品說明書並跟從步驟，以免得出錯誤或無效結果。中心並列出避免污染及檢測時要注意的地方。

避免污染：

1）開始進行檢測前，先清潔周圍環境，如桌面

2）檢測前請先清潔雙手

3）不要將已開啟的測試套裝暴露於空氣太長時間，即將檢測前才開啟測試套裝

4）不要用手接觸採樣棒用作採樣的末端



使用注意：

1）跟從說明書指示取足夠的樣本

2）按指示將採樣棒與測試溶液正確地混合

3）把測試棒放在一個平的表面

4）把準確滴數的測試溶液滴入樣品孔，不能過多或過少

5）在指定時間內讀取結果



衛生防護中心強調，正確進行快速抗原測試對獲取準確結果非常重要。（衛生防護中心）

政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出8款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

其中6款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：