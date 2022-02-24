快速測試須知｜紅十字會籲檢測前勿做5件事！進食、飲水都要避免

【快速檢測前須知／強制檢測／全民檢測】本港疫情確診數字幾何級升勢未止，不少市民要接受強制檢測或用快速測試套裝自我檢測，香港紅十字會就在Facebook歸納檢測前5大須知，提醒市民檢測前約2小時內，應避免進行這些事情，包括進食及飲水等，以免影響檢測結果準確度。
香港紅十字會在Facebook以「檢測前『黃金兩小時』」為題發帖，指無論透過哪個途徑進行新冠病毒檢測，都要留意檢測前約2小時內要避免做以下5項事情：
1）避免進食
避免進食以減低採集樣本期間出現嘔心、嘔吐等情況機會
2）避免飲水
避免飲水，因飲水或會沖淡咽喉內的病毒濃度
3）避免刷牙或使用漱口水
避免刷牙或使用漱口水，因為病毒或會被破壞
4）避免吸煙、飲酒、嚼香口膠
吸煙、飲酒、嚼香口膠，當中的化學物或酒精消毒效果，或會影響檢測準確度
5）避免洗鼻
如檢測採集鼻腔拭子樣本，檢測前1至2小時內亦應避免洗鼻，以免因病毒濃度減低影響測試結果準確度
紅十字會另提醒，前往檢測過程中要保持個人衛生，與其他人盡量保持適當社交距離。
同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？
以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼
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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？
進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。
即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼
陰性：只在C區出現一條線
陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線
結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測
如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。
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