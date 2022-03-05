這個淫醫太可惡！對發燒女病人捏胸兼用下半身狂䟴　辯解極荒謬

藉病人信任放縱腦子內的淫邪念頭，這個醫生太可惡了！台北市出現「急症室之狼」，前年8月，1名女病人發高燒被送到急症室，她因為病況而神志不清，當值的謝姓急症醫生假裝診症拉起病床隔簾後，竟伸手入病人衣服內捏胸，再扶住女病人腰部搖晃，觀看對方胸部晃動，更對住女病人不停前後擺動、用下半身「䟴」對方。女病人在激烈搖晃下醒來，其他醫護介入阻止，該醫生竟解釋自己是「突然癲癇發作」才做出奇怪舉動。這個荒謬的辯解理由當然不被採納，台北法院日前判該醫生乘機猥褻罪成判6個月刑期，緩刑2年。



台北有女病人高燒入院時已神志不清，急症醫生以診症為由拉起圍簾，竟然非禮女病人。（示意圖／Getty Images）

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台北有公立醫院出現「急症室之狼」。案情指，2020年8月晚上有女病人發高燒被送到急診室診治，其間當值的謝姓急症室醫生稱要為女病人治理，拉起了病床的隔簾，趁對方神志不清，竟伸手入衣服內捏其胸部，更扶住女病人的腰不停搖晃，以觀看其胸部晃動。

謝男愈搖愈大力，之後竟站在病床旁邊，對着女病人身體不停前後擺動「䟴」自己下半身。女病人被激烈搖晃後清醒過來，發現謝男猥褻行徑後尖叫求救，其他醫護人員趕至，立即阻止該醫生的行徑。女病人不甘受辱向醫院投訴遭性騷擾及提告。當時謝男向警方解釋，自己替女病人診症時突然「癲癇發作」，身體不由自主晃動，才會這出這些奇怪之舉。

女病人因被激烈搖晃清醒過來，見醫生變態舉動尖叫求救。（示意圖／Getty Images）

可是，急症室的閉路電視拍下了謝男非禮女病人的過程，警方亦參考了事主及現場護士證供，其後落案控告他乘機猥褻、性騷擾等罪。由於審理時謝男和女病人達成和解，願作出賠償，女方同意原諒，願撤回性騷擾罪控訴，給對方緩刑機會。法官考慮到謝男是一時犯錯，而且沒有前科，犯案後認罪態度良好，故乘機猥褻罪成判刑6月，可易科罰金（指以金錢代替被告被判處的有期徒刑）18萬元台幣（約5萬港元），緩刑2年，逃過牢獄之災。

（綜合）