沖涼聞怪聲驚見陌生男爆竊　台醫科生僅穿底褲追賊被封「內褲俠」

勇敢是好事，除了獲得稱讚，更可能意外得到特別稱號。台灣1名醫科生日前於租住單位洗澡時突然聽到怪聲，開門探頭往外一看，竟見到1名陌生男子狀甚驚慌即時逃跑。醫科生想到男子或是爆竊賊人，未及理會當僅穿內褲便拔腿追出，雖然最終賊人逃去無終，但其英勇行為也獲同學大讚，更被封為「內褲俠」以示嘉許。



台灣1名醫科生日前於租住單位洗澡時突然聽到怪聲，揭發陌生男子疑似爆竊，他僅穿內褲便追出，其英勇行為獲同學大讚，更被封為「內褲俠」以示嘉許。（閉路電視片段）

事發周日（2月27日）下午5時許，18歲陳姓醫科生在位於高雄的租住單位內刷牙洗澡時，突然聽到門外傳來怪聲，他穿上內褲開門好奇探頭一看，竟見到1名身穿白衣、年約20多歲的陌生男子，由於陳男居住的大廈幾乎全部單位也由同校同學租住，他便主動上前詢問，沒料陌生男僅稱「我來裝衣服的」，之後便拔腿狂奔。

看到陌生男突然逃跑，陳男想到對方或是潛入單位爆竊的賊人，於是直接追上，未理當時自己僅穿內褲，一直追賊至樓下大馬路，最終未能成功，僅拾到賊人沿路丟下的財物，「有4個人坐在便利店外，只有看到我，沒看到歹徒！」。雖然未能捉賊，陳男的英勇行為亦獲同學們大讚，更有人封他為「內褲俠」以示嘉許。

當地警方經調查後證實，大廈內共有2個租用單位遇竊，受害人分別為18歲及19歲大學生，兩人合共損失3.84萬新台幣（約1.06萬港元）財物。警方續指，已就案件組成專案小組，將按賊人逃跑路線，翻查閉路電視片段以追查賊人身份。

同場加映：笨賊偷電纜斷正成功逃脫 遺1物件助警神破案 網民：實名制盜竊



武漢黃坡區早前進行電網改造工程，懷疑有賊偷電纜，工人遂多加留意，有晚終發現賊人入侵，展開包圍時卻被他成功逃脫，警方接報到場調查。天網恢恢，現場竟然撿獲1本屬於犯人的帳本，更在1件衣服上搜出其身份證，揭發小偷原來是另1個工程的負責人，因欠債而對電纜起了貪念，第一轉得手時已賺了近2萬人民幣（約2.4萬港元）。賊人竟把身份證留在現場，民警形容破案「可以說沒有難度」，網民抵笑形容小偷是搞「實名制盜竊」。

