狠毒！黑心看護清潔劑製「毒眼藥水」　為偷走財物弄盲73歲婆婆

顧用看護照顧家人，一定要精挑細選！印度海德拉巴出現狠毒看護，為偷竊財物竟將七旬女顧主的眼弄割！當地1名73歲獨居婆婆，獲居於英國的兒子僱用32水歲女看護到來照顧，沒想到看護對婆婆的財物起貪念，竟暗施毒手。去年10月，看護見婆婆揉眼，假意稱為她滴一些藥水紓緩不適，未料卻走入浴室將包括潔廁劑在內的清潔劑混合水，製作「有毒眼藥水」，最終令婆婆眼睛盲了，繼而偷走了大量現金、金飾及銖寶。後來婆婆的兒子趕回印度，帶她到眼科醫院檢查，終揭發事件。看護日前被捕後已承認罪行，正還柙司法機關。



32歲女看護見老僱主眼部不適，混合清潔劑和水幫她「醫眼」，實際是要把婆婆的眼弄盲。（示意圖／Getty Images）

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印度傳媒報道，32歲女看護巴拉格維（P Bhargavi）為了偷走婆婆的現金及首飾，將清潔劑混合成「有毒眼藥水」，滴入婆婆的眼中使她失明。73歲老婦赫瑪瓦蒂（Hemavathi） 獨居於海得拉巴一棟公寓內，其兒子薩希達爾（Sashidhar）住在倫敦，2021年8月聘用了巴拉格維來照顧媽媽，未料巴拉格維帶着7歲女兒搬入公寓後，覬覦屋內的財物，一直等待偷竊時機。

兒子安排媽媽入院，但其眼睛情況未有改善，直至轉到眼科醫院，醫生認為婆婆是接觸到有毒溶液才失明，終揭發事件。（示意圖／Getty Images）

同年10月份，巴拉格維看到婆婆在揉眼睛，提議為她滴一些可紓緩眼部不適的藥水。她隨後溜入浴室，混合清潔劑和水，當中包括潔廁劑等，製成有毒眼藥水幫婆婆「醫眼」。4天後，婆婆告訴兒子眼部出現感染，兒子馬上安排她入住附近私家醫院診治。巴拉格維即趁這段時間，偷走公寓內4萬盧比現金、２隻金鐲、１條金鍊及一些銖寶，收藏在衣服中伺機運走。

婆婆視力不斷惡化，女兒烏爾瓦希（Urvashi）前來探望兼帶她去醫院，但遲遲找不到病因，婆婆最終完全失明。兒子從英國趕回海得拉巴，帶媽媽到另一家眼科醫院求診，醫生判斷她失明的原因是接觸到有毒的溶液，家人即懷疑是巴拉格維下毒手，於是馬上報警。巴拉格維周三（2日）被捕，警方盤問下她對指控直認不諱，正還柙司機機關候審。

（綜合）