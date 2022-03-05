新郎古怪動作被揭竟是禿頭　新娘感被騙崩潰激暈　醒來決定咁做

【婚禮奇聞／結婚】當言道男人最令女士卻步的不是醜樣或大肚腩，而是禿頭，隱瞞禿頭隨時斷送婚姻！印度近日有一對情侶結婚，本來現場氣氛喜氣洋洋，惟雙方進行交換花環儀式時，新郎卻不斷整理頭飾，動作令新娘覺得非常古怪又可疑，一問之下才驚悉新郎竟是禿頭，讓她氣得當場昏倒，隨後更取消婚禮，直斥男方一家欺騙她們。



這場婚禮真的波折重重。（資料圖片）

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據當地《印度時報》報導，居於印度北方邦的新郎庫瑪爾（Ajay Kumar），日前到巴爾塔納（Bharthana）迎接新娘到婚禮現場舉辦慶祝儀式，喜氣洋洋羨煞旁人。

惟儀式到交換花環時就出事了。當時新娘注意到庫瑪爾不斷小心翼翼地調整自己頭飾，雖然感到奇怪可疑，但新娘當刻未有多想，直至有賓客偷偷告訴她，庫瑪爾其實是禿頭，頭上戴着假髮，她才向庫瑪爾求證，結果獲相告屬實。

新娘頓感晴天霹靂，氣得當場暈倒，清醒後即悔婚，不理家人勸說都堅持要取消婚禮。

過去有調查結果指，不少女士介意男士禿頭多於貌醜。。（《國產凌凌漆》劇照）

事件未有因婚禮取消而平息，新郎一家到警局投訴新娘悔婚，新娘一家也到警局報案，指控新郎一家欺騙他們。不過警局指，兩家人之後都撒銷了投訴，自行解決了問題。

（印度時報）

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美國網路雜誌Slate之前接到女性讀者投書，說明自己聖誕節前結婚，但因丈夫在婚禮當天做出不尊重她的行為，讓她婚後隔天就決定離婚。身邊親友紛紛勸和，網友卻要她「快逃！」。

該女性自陳對婚宴沒什麼特別的堅持，唯一向丈夫提出的要求是：不要拿蛋糕抹她的臉。豈料婚宴當天……

一個關鍵原因令網民甚至專家都讚成佢離婚（點圖放大閱讀）▼▼▼