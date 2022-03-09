恐怖工業意外！垃圾場員工上流動廁所　遭推土機連人帶廁輾過壓死

誰想到去廁所都死於非命。美國佛羅里達州發生恐怖工業意外，當地一個垃圾堆填區負責指揮交通的工人，臨收工到流動廁所如廁時，竟被一輛推土機連人帶廁輾斃。警方稱當時推土車司機正開車上路堤停泊，因前鏟斗離地3至4呎，爬坡時擋住視線，直至轉彎聽到巨響，才意識到自己可能壓扁了流動廁所，警方及消防趕到時，當場證實工人已死亡。事件被列作工業意外，仍等候警方及職安部門調查。工人遺下3名孩子，家屬透露他最近才返新工，是個負責任的爸爸，批評當局未有向他們交代細節，一家人仍在等待真相。



美國一個垃圾場發生恐怖工業意外，一名工人使用流動廁所時被推土機輾過慘死。（WTSP新聞截圖）

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事發於佛羅里達州波爾克縣北部中央垃圾場，上周五（4日）發生一宗震撼當地民眾的意外，一名工人竟然在流動廁所內被壓扁慘死。該縣警長辦公室指，出事工人軒達臣（Aaron Henderson）來自溫特黑文市（Winter Haven），在一家名叫 CertiTemp的職業介紹所工作，該公司是波爾克縣服務承辦商之一，他擔任觀察員，負責指揮垃圾場內卸貨卡車及重型設備車的交通，當時另一名員工正操作推土機。

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當日下年5時左右接近下班時間，推土機司機駛車上路堤泊車過夜，由於推土機前鏟斗舉高離地3至4呎，擋住了司機視線，他上坡時無法看清前方。當推土機爬到平坦地面時，他一轉彎聽到一聲巨響，始發覺自己可能無意間輾過了流動廁所。

司機馬上下車上前查看，發現軒達臣在裏面已無反應，即時報警。警方及消防趕到現場時，在已經完全扁平的臨時廁所內發現軒達臣遺體，證實他已當場死亡。警方稱軒達臣如廁前正指揮最後一輪卡車進入垃圾場傾倒廢物，並正準備關場工作。案件仍然在查，警方沒公布推土車司機身份，但初步相信是工業意外，當地職安及健康管理局亦接報跟進。法醫日前表示軒達臣是意外死亡。

軒達臣10歲兒子阿德里安受訪時顯得不知所措，稱相信爸爸已去到更美好的地方。（Fox13新聞截圖）

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縣專員委員會稱，垃圾堆填區每天有數百輛卡車全天候工作，該縣從未發現同樣事故，CertiTemp作為服務承辦商有8年之久，受僱提供推土機作員及觀察員。由於該縣較早前推行垃圾回收改革，以解決部分地區垃圾收集欠規劃及延誤問題，事故剛好發生在數周後，令民眾關注是否和意外有關，惟CertiTemp稱他們不涉及垃圾收集工作，據合約他們只提供觀察員及推土車司機，正等待接受職安當局調查。

當地傳媒指，軒達臣2月份才在社交平台發文，說自己剛滿40歲，現時他遺下3名年幼孩子。家人說軒達臣平日在家常展露微笑，哥哥說他一直努力想做個負責任的好爸爸，10歲兒子阿德里安（Adrian）受訪難過稱，相信爸爸已去到更美好的地方。軒達臣的表妹多普森（Erica Dopson）稱，他最近才受僱當觀察員，喜歡自己的新工，收入能養活自己一家，出事後家人非常沮喪，仍未搞清楚發生何事，當局沒有向他們交代任何細節，希望事件有徹底的調查，「我們想要的只是真相」。

（綜合）