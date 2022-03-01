恐怖影片！輪胎充氣突爆炸　司機「原地蒸發」　終從高空墮落慘死

替輪胎打氣一定要注意安全！也門日前發生一宗卡車輪胎爆炸事故，卡車司機蹲在輪胎上方充氣時，輪胎漏出一道煙後突然爆炸，現場只留下一片煙霧，人胎同時消失，一會後有東西從高空墜下，現場的人指住附近建築物上方，相信是司機墜落位置。當地電視台指事故造成一死一傷。畫面嚇壞網民，有人分析輪胎爆開原因，又指大型輪胎應放入充氣籠以策安全，這樣一爆他即使沒有馬上炸死，也會因墮下、接觸壓縮空氣、碎片等原因喪命，事件可列入教科書。



也門發生卡車輪胎爆炸事故，造成一死一傷，司機出事前蹲在輪胎上充氣。（SuhailChannel新聞截圖）

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事發於也門達利省（Al Dhale），當地卡車司機薩利赫（Muhammad Ali Saleh）在一個修車場停下，拆下輪胎充氣。據網上瘋傳影片，司機將輪胎放在地上接駁喉管充氣，自己蹲在輪胎上等待。

事發畫面：

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他檢查輪胎時，輪胎噴出一道煙，旁邊穿白衣的修車場員工趕過去，突然間一發爆炸，畫面只留下一道煙霧，兩人消失於鏡頭前，但可隱約見到東西升空。當煙霧散去時，員工沒彈上天，大約19秒，閉路電視畫面最左方有東西從天空高速墜下，疑是輪胎。員工趕去找人幫忙，一行人回來時指示東西掉落位置的建築物上方。卡車司機最終因從高空墮落身亡，外媒未提及墮落位置。當地電視台報道，輪胎爆炸事故造成一死一傷。

影片引起網民關注，大呼事故太可怕，認為駕駛者及修車員工都要引以為戒，首先司機不應蹲在輪胎上，充氣大型輪胎也應該用輪胎充氣籠。有網民推斷這是分體式輪輞，用鎖環將胎圈固定在輪輞上，出事時可能是鎖環甩了，又慨嘆就算最初爆炸他沒死，從高空突然墮落、接觸壓縮空氣、彈出碎片等，一樣可能奪命。

（綜合）