疫情下老豆禁止阿媽出街　為慳食材2餸分2餐食　港女嘆似精神虐待

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府呼籲市民減少外出避免感染。有港女在討論區發文，指爸爸非常擔心染疫，不但自行留在家，更完全禁止媽媽外出。由於生活的必須品及食物由她四處採購，下班後才送到父母家中，爸爸為了節省食材常常將兩個餸菜分開兩餐食用，令她深感無奈，大嘆爸爸要求媽媽禁足猶如精神虐待，不知如何應對。



有港女指爸爸非常擔心染疫，不但自行留在家，更完全禁止媽媽外出，令她深感無奈，大嘆爸爸行為猶如精神虐待，不知如何應對。（《香港愛情故事》劇照）

該名港女於親子王國討論區發文，指疫情爆發以來，爸爸似乎非常擔心，常常要求媽媽減少外出，「之前都唔係日日畀我媽落街」。至近日確診人數大增，爸爸更是「一刀切」在家實施禁足，完全不讓媽媽離開家門，「會話落街惹菌累佢，一入醫院就bye bye」。

由於父母均不外出，港女以往一向代為兩老網購食物及日用品，惟近日網購平台也出現搶物資潮，經常出現缺貨，令她只能四處搜購，「我都要行好多間先買到嘢，又要晚黑收工再拎兩大袋畀佢哋」。她又指，爸爸不喜歡媽媽要求她買東西，於是每次問及也會稱「夠食」，實則卻非常節儉，「晚餐煮2味，又留一半第二朝食」。

港女對爸爸的舉動大感無奈，形容爸爸要求媽媽禁足猶如「精神虐待對方」，又大呻下班後仍要頻撲搜購物資非常疲累，更擔心兩老過分節省會影響健康及生活質素，「我覺得好慘囉，都唔知可以點」。

港女對爸爸的舉動大感無奈，形容爸爸要求媽媽禁足猶如「精神虐待對方」，又大呻下班後仍要頻撲搜購物資非常疲累。（《香港愛情故事》劇照）

網民看過帖文各有看法，有人認同樓主爸爸的決定，「其實你爸好錫你媽，呢個時候落少啲街真係做得好」、「佢只係想保護你媽媽亦都保護自己」、「你爸明智呀，醫療體系崩潰唔講得笑，有咩事真係好淒涼」、「呢段期間真係免得過都唔好出街，真係中咗，邊個擔保一定係輕症？」。

不過也有網民認為，長期被禁足也對兩老有負面影響，「香港屋企地方細，長期困在家中冇新冠也有情緒病。或者考慮一星期落一兩次街，選擇人少的時段落街，去人少的地方鬆下」、「年紀大一路唔落街行下，又會有另一啲問題。呢啲真係要衡量，尊重個人意願，想出去的最多去少啲，但唔好完全唔畀佢出去，選啲少人時間去空曠地方行下都可以，返屋企做好清潔消毒」。

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