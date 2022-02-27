港爸貪平買大堆保健品　邀全家晚晚啪藥　家人崩潰：唔知要食幾耐

疫情下不少港人更注重健康，有網民於討論區發文表示，爸爸近日貪平買了一大堆保健品回家，除了近10樽維他命C，還有很多護肝、增強免疫力的保健品，他擔憂過期前也未吃完，現時家人每晚吃完飯也拿保健品出來吃，「然後大家一齊啪藥」，讓他十分無奈。



有網民於討論區發文表示，爸爸近日買了一大堆保健品回家，除了近10樽維他命C，還有很多護肝、增強免疫力的保健品，他擔憂過期前也未吃完。（《我不是藥神》劇照）

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該名網民於香港討論區以「屋企人買咗一大堆保健品，唔知要食幾耐」為題發文表示，爸爸近日買了一大堆保健品回家，除了近10樽維他命C，還有很多他說不出名字，要上網搜尋才知道的護肝、增強免疫力保健品，「睇到眼都花埋」。

他指出，爸爸很自豪地說因為便宜所以買了一大堆，目前家裏堆放了幾十樽，「我好懷疑可能過期前都未食完」。現時每晚吃完飯，家人也會拿保健品出來吃，還很熱情地邀他一起吃，「然後大家一齊啪藥」。他無奈道，知道家人原意是好，適量吃保健品對身體好，但也不用買這麼多，「唔知點解覺得自己好似老咗咁先要食保健品」。

有網民留言表示，「啲所謂健康產品，根本係『贖罪券』，俾啲平時生活習慣勁唔健康嘅人，買嚟等自己心理上好過啲，本身生活習慣健康嘅人根本唔需要呢啲嘢」，亦有人指疫情下不少市民都對保健品大手掃貨，「我今日行屈臣氏同萬寧維他命都俾人掃晒」、「食少少都ok的！」。

本港第5波疫情仍然嚴峻，有專家建議病徵輕微者可服止痛藥及多喝水緩和病情，令全城陷入搶購藥物熱潮，早前有網民拍到震撼畫面，只見有人購入兩大袋藥物，至少數十包傷風止痛藥，忍不住揶揄「咁食法連個肝都有事」。

