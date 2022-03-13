台小食檔令排隊成樂事？老闆娘清涼衣着成焦點　港網民話似Ivy So

【大甲手工地瓜球】台灣以夜市小食聞名全球，「大甲手工地瓜球」近日就登上當地網絡熱搜，引起網民瘋狂關注！不過慕名而來的人不少都「醉翁之意不在酒」，焦點卻落在賣地瓜球的老闆娘身上，因為她穿上清涼衣着看檔，身材好得令人完全不介意等候，成為街上奇景。老闆娘的照片在網上熱傳後，很快亦引起香港網民注意，有人就認為她與ViuTV女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）極相似。



有網民發文，指自己平時不喜歡排隊，但今次卻感恩上1位客人買走了最後1份，讓他可以多等20分鐘。（facebook群組「爆廢公社公開版」圖片）

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日前有網民在facebook群組「爆廢公社公開版」上發文，稱「我是1個非常討論排隊的人，但這次謝謝上1組客人買走最後1份，讓我多待20分鐘」。樓主亦上載照片，可見在「大甲手工地瓜球」的小食檔內，除了有1名男子在炒地瓜球之外，還站了1位紮馬尾、穿Tube Top、露出小蠻腰的老闆娘在旁邊。帖文不足1天就引來超過1.4萬個讚好，網民亦笑言「排整天到打烊不是問題！」、「這個我可以等8小時」、「排！必須排！」，有人更估計老闆娘可能是「下個雞排妹」。

「大甲手工地瓜球」老闆娘的美照很快就傳到香港，有網民表示她的樣子與女團COLLAR成員Ivy So相似，笑言「Ivy So喺夜市賣地瓜球」，不過亦有網民唱反調，質疑「邊度似Ivy So？」。

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