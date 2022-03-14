香港地震｜半夜震醒網民大驚：好恐怖！點解無緊急警報？

【香港地震2022／有感地震】本港今日（3月14日）凌晨2時許，全港多區都有網民發帖表示感受到突然震動，歷時約2秒，紛紛問是否發生地震，「震超勁喎」、「頭先feel到地震！係左右咁郁」、「屋企衣架震到搖，我以為有鬼！」、「這地震很強哦」、「係咪全香港都feel到？」、「人生第一次感受到地震，震到醒咗，嚇死人！」、「嚇到我即刻叫醒屋企人同佢哋講我愛你」、「成張床搖咗下，兩秒」。

亦有網民形容震得恐怖，關注為何未有緊急警報，「勁恐怖」、「地震，完全無預警？」、「緊急警報呢？」。也有不少網民表示已向天文台報告震感。



2022年3月14日凌晨2時許，全港多區都有市民表示感受到地震。（資料圖片）

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據香港天文台的初步分析，今日（3月14日）凌晨2時29分中國東南部近岸發生1次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。

香港天文台接獲逾萬名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度，即懸掛的物件擺動。門、窗、碗碟發出響聲。

根據中國地震台網發布資料，3月14日凌晨2時28分48秒在廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里。

翻查資料，不計今次，香港天文台1979年至今共錄得 84 次香港市民感覺得到的地震，最近一次在2022年2月12日凌晨12時43分，當時震中地點位於台灣。

翻查天文台資料顯示，自1905年有記錄以來，至今共有 189 次強度不等的有感地震記錄，而香港有感地震的震中位置大部分都在香港境外，1979年至今只有8次震中位於本港境內，對上一次只是2019年。



按圖睇有邊8次香港成震央的記錄▼▼▼

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