港府突發緊急警報竟提示呢樣嘢　網民手機狂嘟嚇親：以為空襲地震

【政府警報／疫情】下午5時許，大批網民表示突然收到政府發出警報指有「緊急提示」，提醒伊利沙伯醫院3月9日起成為接受新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他人不要前往。不過很多網民反映，接收政府警報時手機不停發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇，「以為防空警報」、「以為地震」。不過，亦有網民指疫症時期最重要是接收正確資訊，讚政府的提醒讓市民有所準備，又呼籲其他人響應呼籲，如非必要不要前往伊利沙伯醫院。



（手機截圖）

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下午5時許，有大批網民表示手機收到政府發出「緊急提示」警報，內容如下：

緊急提示

特區政府提示，醫管局伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主。其他人士請勿前往，多謝市民配合。



該警報一共發出兩個，分別是中文及英文版本。有網民表示，第一次收到政府以這方式發出的警報，讚政府提醒讓他們有所準備，又呼籲其他網民響應呼籲如非必要不要前往伊利沙伯醫院。

不過也有很多網民反映，接收政府警報時手機不停發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇，「以為防空警報」、「以為地震」、「震到好恐怖」、「仲以為空襲」、「開緊會同時全部人都收到，嚇死」。

也有網民表示重複收到信息。（網上圖片）

通訊事務管理局辦公室表示，政府已委聘本地流動網絡營辦商設立緊急警示系統，以在極端天氣、嚴重的公共安全和衞生事故等緊急情況下，通過流動網絡向流動服務用戶發出有逼切性的公告及訊息（緊急警示系統訊息），讓公眾迅速採取應變措施。

已啟動接收緊急警示系統訊息功能的流動裝置，會發出長約10秒的警示聲響與振動提示，提醒用戶收到緊急警示系統訊息。屏幕亦會彈出通知。緊急警示系統訊息有兩個警示級別，分別為「極度緊急警示」和「緊急警示」。發送緊急警示系統訊息不會涉及個人資料，接收緊急警示系統訊息也不會涉及額外費用。

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青衣隔離設施（方艙醫院）已投入運作：