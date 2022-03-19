女兒凌晨誤撥母親電話　起身38短訊22未接來電　母愛觸動網民淚崩

可憐天下父母心！即使子女已經長大成人，他們在父母眼中仍然是小孩。內地山東省菏澤市1名居於宿舍的女子近日在網上分享，指她某天凌晨3時不小心在半睡半醒的狀態下，誤撥母親電話號碼，當她早上近7時睡醒，才驚覺其手機有38個短訊和22個未接來電，原來是母親擔心得徹夜未眠，幸好最後得知只是一場誤會，放下心頭大石。



樓主日前於凌晨3時誤撥母親電話號碼，當她早上近7時睡醒，驚覺其手機有38個短訊和22個未接來電。（示意圖 / GettyImages）

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據內媒報道，該名女子居於宿舍，早前某天凌晨3時玩手機時睡着，不小心誤撥了母親的電話號碼，但她未想到這一通電話卻令母親忐忑不安；她睡醒後發現，母親竟由淩晨3時多到早上近7時，一共傳送38個短訊給她，並且有22個未接來電。

母親因為無法聯絡女兒，擔心得整夜沒睡，又找女兒在宿舍內的其他朋友，可惜一直聯繫不上。事後女兒非常自責，「手機靜音根本沒聽到，我非常心疼媽媽，感覺是自己讓她擔心了」，她又將自己的手機截圖分享至網上，看到母親在短訊中說「媽媽很擔心妳」、「妳有什麼要說的嗎」、「到底怎麼了？不接我電話可以在微信上說句話」、「妳不要嚇媽媽」、「妳接個電話行嗎」。

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字行裏間盡見母愛，母親擔心女兒一時想不開，手機顯示的未接來電，更是由清晨近4時撥打至6時，直至女兒睡醒並主動聯絡後才放心。女子後來在網上講述事件的來龍去脈，引來大批網民討論，不少人看後深受感動，「即使妳的失誤讓媽媽一晚上沒睡覺，她也沒有一句責怪」，也有人分享自身經歷，「我有一次睡着，我爸給我打電話沒人接，不到一個小時打了40來個電話，然後報警了」。

女子最後留言回覆，稱當她早上回撥電話時，母親一聽便哭了，她聽到亦感到心痛，慨嘆「我比任何一個人都難過內疚」。

內地一篇據稱是80歲母親寫給4位兒子的遺書，每逢母親節或大時大節即會再被翻傳，雖然流傳已久，但因內容太警世，讓無數人讀完後還是紅了眼眶，適逢臨近母親節，文章又再網上爆紅。

文章最後提到，這位年老媽媽在寫下遺書數天離世了，她安詳地躺在床上，手裏仍握着她與丈夫唯一的合照，上面只有夫妻倆，他們終於可在彼岸重聚。



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