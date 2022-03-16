父母嫌貴阻止買樓　10年後一睇樓價喊出嚟：長輩意見不具參考意義

「買樓」一直是許多人心中的夢，但隨著樓價節節高漲，似乎成了遙不可及的夢想。



有台灣網友日前投稿到作家黃大米臉書粉專，語氣中充滿無奈。

他在15年前曾看上一間全新小宅，共25坪總價250萬元（台幣，下同），但長輩嫌貴要求別買，不料10年後同坪數房子漲到415萬元，但父母依然嫌貴勸阻，網友這次決定買了，現在房子市值已經達到600萬元，讓他不客氣地直呼，「長輩意見根本不具參考意義」。

250萬單位15年後變600萬 當初聽父母意見蝕到喊（點圖放大閱讀）▼▼▼

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黃大米日前在臉書粉專發文，分享一名粉絲的買樓經驗。該名網友在2007年在美術館附近，發現一個新建案，當時開價每坪約10至13萬元，2房無車位（25坪）250萬，他原本想買，但和父母討論後，雙親以一句「太貴了」勸退。隔了10年，該名網友發現相同坪數樓價漲到415萬元，差不多一坪16萬元，每坪比當時多了6萬元，但父母依舊勸阻別買。不過這次他並未聽從建議，還回說，「當初聽了你們的話，我現在要多花200萬買，你們這輩子也只買過一次房（30年前），不具參考意義」。

到了2021年底，這名粉絲透露，「我同社區的同產品，成交價600萬（一樣25坪），好險當時我決定買了，不然現在要花更多錢，以上買樓經驗分享，共勉之」。看到這名粉絲的故事，黃大米最後幽默總結，「買樓問長輩意見就都不用買了」。隔天，黃大米再度發文：「粉絲精彩留言，房子的風水有很多方法來化解，唯一無解的是『長輩煞』！只要帶長輩去，通常都買不成。長輩煞，唯一解方就是讓長輩不知道！」

【同場加映】人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓 仲要唔寫我名 威脅唔買就離婚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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