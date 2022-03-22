離婚點解無方程式？呂秋遠提2件事減離婚率：千萬別信「我養你」

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以下是呂秋遠律師的回應：

這位姊妹，首先要澄清的觀念，就是你說的結婚SOP（編按：標準作業程序），其實是求婚。求婚與結婚不一樣，而且求婚與結婚，也沒有所謂的SOP。相愛是容易的、相處是困難的；以此類推，求婚是容易的、結婚是困難的。求婚，要有多浪漫都可以，即便是二十年前的電話都可以是求婚的方法；但是結婚就很務實了，而務實的方法，也是每個人都不一樣。只是，如果你要問我，如果要減少離婚率，結婚確實有兩個很重要的因素要考慮，男女都適用：一個是要有工作、另一個是不要住在娘家、婆家。否則的話，我和你就像天和地，你是雲天上飛，而我的淚水滴成了河。

婚後有工作很重要

第一，是要有工作。婚前婚後，都應該要有自己的工作或專業。「以家庭為重」，是雙方都要以家庭為重，而不是男生工作、女生以家庭為重，更不要相信「我養你」這三個字，又不是毛小孩，為什麼要人家養？更何況，從「我養你」，到「我養你耶！」並不需要一輩子，而是幾年就會有變化。畢竟每次開始都是悱惻纏綿，也能相安無事幾個春天，然而它卻一點點，一點點改變。日後離婚，都已經離開職場這麼久，光是要養活自己，那就是一件難事。

婚後不要住對方的家

第二，不要住在對方家裡，最好也不要在自己家。簡單來說，就是要新成立一個兩個人為主的核心家庭，否則家務事，一堆人比手畫腳，這都不會是好事。不論是婆婆不敲門進你房間，但是你先生沒付婆婆房租。或是小姑把你的日本葡萄吃掉，但是你卻沒有付電費，意思都是一樣的。既然義務與權利很難對等，那麼住在自己家裡，肯定會比住在對方家裡好。至少以後爭取孩子的監護權，不會是婆婆與岳母的戰爭。

呂秋遠認為離婚跟結婚不一樣，靠的不是衝動，而是日積月累的折磨。（《婚姻故事》劇照）

離婚是日積月累的折磨

那麼，離婚到底有沒有SOP？很抱歉，其實真的沒有。根據我多年來的心得，離婚這種事，跟結婚不一樣，靠的不是衝動，而是日積月累的折磨。因為，結婚的時候，大概都不會想太多，但是離婚的時候，通常會想的層次比較複雜，例如財產要怎麼分配、孩子要跟誰住等等。如果不是已經到受不了的地步，沒有人會想要走到這一步。這個所謂的「受不了」，可能是小三小王受不了，也可能是自己已經受不了。可是，如果一方已經受不了，但是另一方為了某些原因願意繼續忍受，那麼真的沒這麼容易離婚。

我還是沒辦法告訴你，到底要在哪裡談離婚，因為只要下定決心，哪裡其實都能談，不論是在公園，或是在法院。而下定決心的關鍵，當然不是談你愛我我愛你，大概也就是談財產、談親權這兩件事。一般沒辦法談妥，跟員工離職一樣，不外乎兩個原因，錢不夠了、心委屈了。既然結婚是兩個人同意才能登記，離婚也一樣，如果沒有很好的理由，卻很想要離婚，那麼就得考慮要放掉些什麼。

你的閨蜜其實在胡說八道，真要談離婚成功的關鍵，我只能提醒你，如果什麼都要，就是不要臉；什麼都吃，就是不吃虧，那麼只能祝福你們，永浴礙河而已。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）