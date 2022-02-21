台女30年前遭叔叔性侵追溯期後仍提告　呂秋遠：為10歲的自己而做

文：呂秋遠 台灣律師

「我知道，我的性侵害案件不會贏，你覺得我還是要提告嗎？」

她約莫40歲，雖然脂粉未施，但還是看得出來天生麗質。只是她說出來的話，很讓人心碎。



台女8歲時遭親人性侵，因怕被責怪而一直不敢揭發對方惡行。（《無聲吶喊》劇照）

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她在8歲的時候，被自己的叔叔性侵害，長達2年之久。那時候，她不懂什麼叫作性侵害，只是覺得那樣的事情讓她很不舒服，叔叔會威脅她，不能把這件事告訴任何人。直到叔叔搬家，她才如釋重負，但也還是不敢告訴爸媽這件事。

為什麼？因為她隱約覺得，這是丟臉或是可怕的事情，在他們保守的家裏，發生這樣的事情，究竟會是誰被處罰，她自己也不能肯定。直到國中開始，有比較正式的性教育出現，她才真的知道那是什麼事，但是沒有證據、沒有證人，她不知道該向誰說，所以，她持續保持沉默，只是她開始會不定時的憂鬱、情緒不穩，而且經常會在自己身上劃幾刀。

厭任何跟性有關的聯想

她的感情一直不順利，男人來來去去，就是沒有讓她可以穩定下來的人。她討厭任何跟性有關的聯想，討厭回家，也討厭任何的家族聚會。爸媽對於她不想跟阿公阿嬤一家人過年這件事一直不能理解。特別是她對於叔叔的態度，連打招呼都不肯，讓她爸媽覺得，這孩子真是彆扭。

直到她看了我的文章，才終於決定要踏出第一步，但是已經晚了30年。在30年前，性侵害是告訴乃論的罪，告訴期間只有六個月，況且，民事請求賠償的時效也已經過了，知道起2年、事實發生起10年，她問過許多律師，知道這件事在司法上已經藥石罔效，她來找我，無非是想要確認最後的心意。

「你看了我寫的那些故事以後，你做了什麼呢？」

呂秋遠認為被叔叔性侵一事的追溯期已過，但為了10歲的自己討回公道，還是要去提告。（《無聲吶喊》劇照）

決定跟他正面對決

「說來也好笑，我沒有任何證據，就算追訴期還在，他可能也會逃過一劫。所以，我看了你的文章以後，決定跟他正面對決。我把這件事跟媽媽說，我們一起去找阿嬤，請她把叔叔帶來爸爸的牌位前面對質。」她的臉露出了一點笑容，「我有全程錄音，雖然知道他不會承認，但我還是要試試看。」

「他怎麼說？」

「他的說法很特別，竟然是『我忘記了』，我把當年發生的事情，一件一件的說給他聽，包括在那個地方、什麼時間、做了什麼，我一件一件的說，他只能不斷重複，『我忘記了』。最後，阿嬤要他去我爸的靈堂發誓，我先走過去，跟我阿爸說，我剛剛說的如果有假，就會如何。我冷眼看着他，要他來我爸前面說話，他蹲在地上，就像是歇斯底里一樣的說，我沒有做，為什麼我要發誓、不要逼我！」

她喝了口水，繼續說，「當然，阿嬤跟媽媽看到這個情況，也知道怎麼回事了。阿嬤拿起了拐杖要打他，說他是畜生。你知道嗎？一個快九十歲的老人，教訓一個六十歲的兒子，我看了都很心碎。」

我沒有說話，靜靜的聽她說。

「所以，律師，你覺得我現在還是該提告嗎？」

「告啊！」我說，「這件事不需要律師。你就帶裏錄音，到警察局提告，讓檢察官介入調查。我知道最後還是會不起訴，但是至少檢察官會對這件事調查，在不起訴書上，把事實記載下來，還你一個公道。」

聽了我這段話，她鬆了一口氣。「我以為你會要我放下。」

「沒有人有資格要誰放下。你現在做的事情，是你在為10歲的自己做的。我希望你可以幫她說說話，讓她知道，當年她不敢說、不能說的話，現在有人幫她主持公道了。我希望你可以抱抱她，告訴她，這一切不會好，但是她是無辜的。」

聽到這裏，她已經淚流滿面。

「謝謝你，我覺得輕鬆許多了。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）