男人會犯的錯！紀念日禮物寫錯女友名　男友急問點算？結局神展開

紀念日收到驚喜禮物固然令人開心，但如果另一半串錯自己的名字，隨時直接變成分手紀念日！近日有港男在討論區分享煩惱，稱訂製紀念日禮物時串錯了女友的名字，由於時間緊迫無法重製，不知應怎樣補救，只好匿名發帖求救。帖文一出，不少女網民直指「我男朋友都試過」，形容這可能是「男人都會犯的錯」。網民熱烈討論之際，竟然引來樓主女友留言：「唔洗匿名都知係你喎～」結局令一眾網民大跌眼鏡，更指原來樓主在「放閃」！



樓主在討論區發文稱自己疏忽，沒有留意到打錯了女友英文名，最終到收貨時才發現有問題。示意圖。（gettyimages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在討論區Dcard以「因為大意刻錯名」為題發帖，指自己為慶祝與女友拍拖1個月的紀念日，打算為對方製造驚喜。遂於網上訂購一對手鐲作禮物，還要求刻上2人名字。可是，由於他沒有再確認訂單信息，不知自己打漏了女友名字中的「i」字，直至收到實物才知悉刻錯了女友名。由於紀念日快到，根本不夠時間重新訂製，樓主崩潰表示「今次真係出晒事」。

女友表示是樓主告訴自己發了帖文，所以她才留言回應，網民笑稱他們是在刻意放閃。示意圖。(gettyimages）

有女網民指男友亦試過串錯自己名，對方更辯駁「串錯仲有特色啦」，她一氣之下便把禮物掉了。亦有網民這種錯是「死罪」，直言「等睇樓主跪玻璃」，甚至有人「關心」樓主是否已被分手。在一片議論聲中，樓主的女友竟現身留言區，一句「傻佬，都無怪你」令眾網友笑罵「空白一片嘅留言」。女友指是樓主向她「自爆出咗post」才發現帖文，結果男友闖禍變成兩口子曬恩愛，所以網民笑稱他們根本是乘機放閃。

同場加映：台女出差高雄與男友分開1年 他送儲值卡藏冧爆驚喜👇👇👇



男友提前送「一卡通」當作是情人節禮物給樓主餞行。（Dcard討論區圖片）

點擊下圖睇男友解釋送「一卡通」原因▼▼▼