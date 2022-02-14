情人節女友不要禮物　反要求用MIRROR歌詞寫詩　港男：救命呀！

【情人節2022】疫情再嚴峻，情人節還是要過，在2月14日這天，稱職的男友都會絞盡腦汁構想送甚麼禮物給女友，最近有港男就發文指，女朋友早前表明不要情人節禮物，他原本以為女友「開始生性」，不料對方提出令他很為難的要求，希望他以男團MIRROR歌曲的歌詞，改寫成詩後送給她。港男聽後非常崩潰，認為女友的要求比送禮物難度更高。



有港男發文，指女友表明不收情人節禮物，卻要求他用MIRROR歌曲的歌詞寫詩，令他非常為難。（資料圖片）

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該名港男在香港討論區發文，表示女友日前告訴他，因為現時新冠肺炎疫情嚴重，加上沒有特別想要的禮物，便不打算外出慶祝情人節，也毋需買情人節禮物給她。港男聽後非常感動，以為女友開始變得懂事，「點知佢下一句話，但係情人節都唔可以無表示嘅！不如你寫首詩或寫首歌畀我啊！」，指其他朋友的另一半很浪漫，會以MIRROR歌曲的歌詞，改寫成詩當作禮物。

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女友興奮地表示，希望樓主能同樣為她寫詞，讓她得以放上網「打卡」炫耀。樓主向網民求助，崩潰直呼「要用MIRROR寫詩，救命呀大佬！」，又指當下只想起Edan呂爵安《一表人才》的歌詞，「我過得並不好，但是我會活着」。

帖文引來網民熱議，有人開玩笑稱既然不想「銀包出血」就要「腦出血」，甚至指樓主活該，「情人節禮物錢你都想慳？抵你要作詩啦，好好反省下啦」、「咩叫以為女朋友終於生性？即係情人節送禮物嘅錢同心思都想慳？」，也有網民同情樓主，希望他能捱過今次感情危機，「唔可以七步成詩的話就七步成屍」、「作詩？同講大話一樣，老作就掂」。同場加映：老豆迷上MIRROR令父女關係破冰 港女全家變鏡粉：多咗共同話題

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