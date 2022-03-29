19歲仔交女友　台媽狂買200個安全套　想親手送禮驚悉「來不及」

年輕人年少氣盛，容易一個不小心就「搞出人命」，因此發生性行為前，最好還是做足安全措施。台灣近日有母親網上發文，指自己早前身處法國，得知留在台灣的19歲兒子結交女朋友，趕忙提醒對方在進行親密行為時要「穿好雨衣」。她又擔心兒子嫌安全套太貴而沒有做好保護措施，便在法國一次過買了200多個安全套，打算帶回台灣送給兒子，沒料她回台後才發現兒子原來已分手，讓她崩潰直呼：「200多個『雨衣』你要我怎麼辦？」



身處法國的台媽早前得知兒子交了女友，竟在法國買了200多個安全套給兒子。（Leon Black / unsplash）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名台媽在facebook群組「爆廢公社」發文，表示其兒子現年19歲，「終於……終於有一天他跟我說，他交到女朋友了」。收到消息的她滿心歡喜，但由於人在法國，只能看到兩人的合照，她讚賞女方身材不俗、穿搭得宜。作為母親，樓主形容當下也不好意思問太多，唯一要求兒子發生親密關係前必須做好安全措施，保護自己和女方。

台媽帶着大量安全套回台後，才得知兒子已與女友分手，不禁大吃一驚。（GettyImages）

台媽指，兒子告訴她杜蕾斯安全套在台灣的售價對學生來說有點吃力，早前她決定在農曆新年回台灣，指因法國的杜蕾斯較便宜，便直接買了200多個當作兒子的禮物。可惜人算不如天算，當她回台並結束隔離，「可以親手交給他時，兒子跟我說『我們已經分手了』」，令她頓時大感崩潰，「200多個『雨衣』（安全套）你要我怎麼辦？我已經絕育了，所以無法自用喔」。

大批網民看過帖文也爆笑，紛紛勸台媽毋需擔心，「放心吧，分了一個還會有千千萬萬個」、「女朋友還可以再交啊」，也有網民讚賞她開明的價值觀和態度，「好歡樂的媽媽」、「我會順便教育兒子，不要當負心漢或劈腿」。

消委會安全套測試結果：