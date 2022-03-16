賤男性交唔想戴安全套　逼女友食藥避孕仲要咁埋怨　網民：自私精

情侶間激情一刻如果「搞出人命」，卻是由女方身體去承受後果，所以男士在性事上更應尊重女方意願去使用安全套。惟有港男於討論區發帖，指每次與女朋友進行性行為時，對方都要求先戴安全套，惟他希望不戴安全套，反要求女朋友「食藥」避孕，以讓他如願，當中原因竟只是想「舒服啲」，並埋怨女友拒絕配合。帖文一出即引來網民鬧爆，直斥樓主是「賤男」、「自私精」，更反建議樓主絕育，或者與女朋友分手。



有港男於討論區發帖，指每次與女朋友進行性行為時，對方都要求先戴安全套，惟他要求女方吃藥避孕，讓他可以不戴安全套。（資料圖片）

有港男於連登討論區以「女朋友一定要我戴套」為題發文，指與女朋友拍拖接近1年，1個月前開始有性行為，「而加計計埋埋，都做過起碼十幾次」。

惟港男不滿女朋友每次都要求他戴安全套才可性交，他遂要求女朋友吃藥避孕，讓他性交時可以不戴安全套，「我同佢講，妳可以食藥，食藥好安全，計埋安全期」，又說不想戴安全套原因是「唔戴會舒服啲」。

港男不滿女朋友每次都要求他戴安全套才可性交，要求女朋友食藥避孕。（資料圖片）

不過港男表示，女朋友未有同意其要求，遂求問其他網民如何能說服女朋友，「我唔想同安全套做愛」。

帖文引來網民鬧爆，直斥樓主是「賤男」、「自私精」，「唔畀唔戴安全套 = 唔夠愛你？」、「唔好咁自私啦！」、「你絕育咪得！」、「一啲都無諗過保護女朋友！」、「食藥好傷身的！為咗你嘅自私要人食藥？」。亦有網民呼籲樓主放生女朋友，「希望你女朋友快啲同你分手」、「做女仔保護自己好重要」。

消委會安全套測試結果：