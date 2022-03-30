安心出行紙紮手機瘋傳　網民熱議地府版疫苗通行證：落去前要嘟？

本港疫苗通行證實施後，進入食肆、超市及商場等處所都需要掃安心出行。而清明節臨近，網上流傳一張裝設「安心出行程式」的紙紮手機，讓孝子賢孫燒給去世親人，引來網民熱論，感嘆「過咗世，都要安心出行」。



有網民在facebook群組「香港抗疫關注組」分享照片，只見一部紙紮品手提電話上，印有安心出行程式的首頁，包括寫着「記錄你的到訪」，及通往掃描二維碼頁面的按掣。

有網民分享照片，只見一部紙紮品手提電話上，印有安心出行程式的首頁。（FB「香港抗疫關注組」圖片）

照片引起網上熱議，不少人都大讚紙紮店與時並進，緊貼社會熱潮，「估到上到去都要嘟」，亦有網民用盡創意，幻想在地府會如何使用安心出行，「第1個安心出行checkpoint（掃描點），應該係奈何橋，但唔可以堂食，碗孟婆湯要外賣」，有人就笑言要幫先人在手機內登記針卡，「可能奈何橋要打兩針先過得」。

「疫苗通行證」上月24日實施，市民進入商場、百貨公司、超級市場及街市等處所，都須持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」作記錄。當局日前則更新疫苗通行證要求，已接種首劑疫苗的市民，如在4月30日前已接種滿六個月，便必須打2劑，否則疫苗通行證會失效；而已打第2劑滿6個月的市民，則必須在5月31日前打第三針，否則同樣會失效。

馬來西亞1間紙紮店去年農曆7月，推出紙紥新冠疫苗，讓孝子賢孫能燒給去世的親人，但新奇想法的背後原來暗藏洋蔥。店主表示，疫情期間讀到很多親人還沒有機會接種疫苗，就已經去世的新聞，令他感到難過，從而萌生製作紙紮新冠疫苗的想法，希望能滿足親人遺願，又能安慰在生者。



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台灣一間殯儀館用品店亦有製作紙紮抗疫祭品，包括紙紮口罩、紙紮探熱器、紙紮酒精等，更稱為「天堂防疫組」，向先人表示「我們一起防疫大作戰」。

