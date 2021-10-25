網購《魷魚遊戲》123木頭人娃娃激似紙紮公仔　台女：放門口避邪

Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》紅爆全球，其中123木頭人遊戲中的巨型娃娃樣子詭異，但受到許多網民喜愛，更出現一些周邊商品。台灣有女網民說閨密日前網購1個123木頭人娃娃，開箱發現樣子非常嚇人，足以放在門口避邪，更有不少網民說看起來似紙紮公仔。



Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》紅爆全球，其中123木頭人公仔受到不少網民喜愛。（《魷魚遊戲》劇照）

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123木頭人娃娃復古味十足，雖然出現於殺人遊戲，但卻有許多網民喜愛。台女在fb群組「爆笑公社2」分享圖片，說閨密跟風買《魷魚遊戲》的商品，衝動在網購買了個123木頭人公仔，未料收貨打開時超驚嚇。

網民閨密網購了123木頭人公仔，實物較似紙紮公仔。（fb群組「爆笑公社2」圖片）

從她上傳的照片所見，公仔黃色上衣和橙色裙子都沒大問題，就是上色手工差了點，最大問題出在樣子，高低眼、鼻子像被打了一拳、歪嘴，有人看完說激似「紙紮人」。台女笑言：「她說是不是該放在門口避邪，這晚上起床尿尿看到會嚇到尿褲子吧。」

生存遊戲中，誰人能夠撐到最後？（《魷魚遊戲》劇照）

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網民看完照片說「這開箱就能讓人嚇到往生了」、「花錢買東西來嚇自己」，笑言這其實是123木頭人「老了的模樣」、「網友這尊才是正版的，導演沒用上」，又不停模仿網購平台客服會說的話，「親您好：『這是最新版的清朝款。』」、「親，他只是運送過程中 導致妝花了，你幫他卸妝 再重畫一個就沒問題了」。

（fb群組「爆笑公社2」）

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