呻八旬母用唔掂智能電話被批不孝　港男：佢懶到連燈掣都話唔識撳

長者學習新科技時大多會遇上困難，有港男近日發文，指家人購入智能電話供八旬母親使用，方便她外出時可用安心出行程式及核對疫苗紀錄，但媽媽「教極唔識」，令他不禁稱「佢而家終於知，點解當初人哋唔買靚靚電話畀佢啦」。不少網民批評樓主不孝，認為教導長者使用科技產品需要更多耐性，可是樓主卻反駁問題源於母親拒絕學習，指媽媽連簡單操作的基本電器也不想學用，「懶到連燈掣都話唔識撳」。



有港男近日發文，指家人購入智能電話供八旬母親，方便她用安心出行程式及核對疫苗紀錄，但媽媽卻拒絕學習，因而「教極唔識」。（示意圖，資料圖片）

該名港男於香港討論區以「阿媽搞唔掂部智能電話」為題發文，指八旬母親「係嗰種連電視都唔識開、兼且唔肯學嘅人」。他說數年前哥哥給媽媽1部2G手機用作聯絡，但她卻羨慕別人有較新款的型號而拒絕使用，「佢又嫌部電話二手，又唔夠人哋乜太物太部電話咁靚唔肯用，好似我哋虐待佢咁。佢又唔識用，亦冇必要用，阿哥先至畀2G佢用」。

直至現時出入各個公共場所也須使用安心出行程式，哥哥遂購入智能電話給媽媽，「而家出入要嘟安心，焗住要用智能電話，佢終於恨到嘞」。哥哥了解媽媽性格，細心地安裝了程式及預先載入疫苗紀錄，教了媽媽幾次，惟她仍然「唔識用」，令樓主不禁指：「佢而家終於知，點解當初人哋唔買靚靚電話畀佢啦。」

樓主認為媽媽並非「學極唔識」，斷定媽媽是拒絕學習。（示意圖，資料圖片）

樓主的言論引來網民討論，有人認為長者面對新科技遇上困難是平常事，斥責樓主欠缺耐心是不孝表現，「這麼大年齡思考反應要遲鈍一些，多點耐心」、「細個嗰時又係乜都唔識，乜都搵阿媽，大個咗就嫌自己阿媽又老又蠢乜都唔識」。亦有人認同樓主，指若媽媽不願學習便難以成事，「佢唔想學智能電話，咁你都唔好逼佢啦」。

面對網民批評，樓主反駁指媽媽並非「學極唔識」，稱她為了與友人「煲電話粥」早已學會使用固網電話。他斷定媽媽是拒絕學習，即使是家中能簡單操作的電視機、熱水爐或抽濕機也不願學用，「話自己唔睇電視嘅，夾硬冬天都沖凍水涼」，甚至指「佢本來懶到連燈掣都話唔識㩒」，大嘆「我知老人家手腳慢學嘢慢，但其實佢手腳一啲都唔慢。前提係要肯學先，唔肯學教一世都教唔識」。

網上流傳一張裝設「安心出行程式」的紙紮手機，讓孝子賢孫燒給去世親人，引來網民熱論，感嘆「過咗世，都要安心出行」。馬來西亞1間紙紮店去年農曆7月，亦推出紙紥新冠疫苗，讓孝子賢孫能燒給去世的親人，但新奇想法的背後原來暗藏洋蔥。店主表示，疫情期間讀到很多親人還沒有機會接種疫苗，就已經去世的新聞，令他感到難過，從而萌生製作紙紮新冠疫苗的想法，希望能滿足親人遺願，又能安慰在生者。

