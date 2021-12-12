冬至｜嫌安心出行太麻煩　爺爺拒去酒樓做冬：咁多限制食嚟冇意義

年老的長輩通常較重視節日，希望一家人相聚吃飯。惟近日有網民發文指，爺爺今年因為要使用安心出行才能入食肆，認為太麻煩，故拒絕外出到酒樓「做冬」，並直指「搞咁多嘢不如唔好食唔好做節」，讓家人大感無奈，「發脾氣話唔做冬，到時我哋真係唔返嚟做冬嗰陣又話我哋冇孝心」。



政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行。（資料圖片）

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樓主在香港討論區以「阿爺發脾氣話今年唔做冬」為題發文，表示家中長輩一直都說「冬大過年」，因為家人過去都非常重視做冬，但去年因為限聚令，樓主一家選擇買盆菜回家，當時爺爺已經不滿意，認為他們沒有努力找1間能夠坐齊全家人的餐廳。

今年樓主叔叔早已預約酒樓房間，一家人可在同一房間分枱坐，惟爺爺同樣大發脾氣指今年不必做冬，「叫我哋唔使上去食飯都唔好諗住可以捉佢出街食」，樓主後來才得知背後原因，原來爺爺嫌使用安心出行太麻煩，因此不想外出吃飯，「又話而家出街食飯咁多限制食嚟都冇意義」，並明言不接受盤菜做節，批評盆菜像是「餸頭餸尾撈埋一堆」。

樓主指爺爺嫌麻煩而拒絕使用安心出行入酒樓做節，亦不想買盆菜回家。（《愛回家》劇照）

樓主與家人陷入兩難局面，擔心爺爺一方面發脾氣堅持不做冬，屆時他們沒有回家做節就會被指責沒有孝心，「其實都係嘟一嘟就搞掂，阿爺又唔想為咗食飯而裝多樣嘢喺手機入面，佢又未夠年齡可以填紙仔」，慨嘆想簡簡單單吃飯都變得如此麻煩。

部份網民建議樓主解決方法，指出老人家大多嫌麻煩，家人大可幫忙安裝應用程式，「老人家好似細路咁，好易氹嘅啫，搵人幫佢裝返個app咪得囉」、「買部安心手機送畀阿爺用，同埋唔好食盆菜咪得囉！」，亦有人認為順從爺爺的意思便可，「佢都話咗唔食，咁咪由佢」，「怕麻煩唔出去都好嘅，要尊重老人家意見」。