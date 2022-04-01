馬迷夢想！泰男買退役賽馬棄車「騎馬返工」　油價漲早買早享受

駕車上班油價太貴如何是好？他決定騎馬。泰國燃油價格飆升，當地1名在縣政府當保安員的22歲男子，決定將私家車放下，買了1匹退休賽馬，實行「騎馬返工」，更徹底把馬當成代步工具，連外出購物都騎馬，更被同事笑言他變了西部牛仔。這名「馬主」表示自己從小就是馬迷，出來工作後即開始儲錢想買退役賽馬代步，因油價上漲而將計劃推前，現時同事和鄰居聽到馬兒聲音就知道是他來了。



泰國1名22歲保安員覺得油價太貴，買了退役賽馬代步。（Nation online／YouTube影片截圖）

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泰媒報道，當地油價上漲，已令不少運輸業人士抱怨買不起貴油，而一眾自駕上班人士亦同受影響。帕天府22歲男子納汶（Nuttawut Kaewnuan）在縣政府當保安員，他為了節省油錢，想到用積蓄購買退役賽馬，從而節省油費，買馬後已將車子長期放在家中。

納汶平日會騎馬上班，當馬兒作全方位代步工具，平日出門、購物等行程都會騎馬，光走在路中已非常吸晴，他為更馬兒建了馬棚，平日上班時別人泊車，他則「泊馬」。途人和同事見他騎馬上班都嘖嘖稱奇，加上他騎馬時會戴上帽子，同事笑言他像是西部電影中的牛仔，只要聽到馬兒的嗡嗡聲就知道他要來了。

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納汶透露自己從小就是馬迷，工作賺錢後一直儲錢，打算將來買退役賽馬飼養，希望有朝一日可以「騎馬返工」。新冠疫情後物價上升，他看到每天油價愈來愈貴，下定決心提早實行大計，還大讚騎馬開心之餘，既節省燃料，還可以減少空氣污染。

（綜合）