癡男憶妻成狂　擬划橡皮艇到2000公里印度尋妻　漂流18天下場超慘

太想念老婆也別做傻事，否則愛情故事都變悲劇！1名37歲越南籍男子2年前與印度妻子結婚，兩口子因疫情關係分隔兩地多時，男子原打算經泰國乘飛機去孟買，但未及辦理簽證而無法成事，他因為太想念妻子，竟然到布吉島買了橡皮艇，想橫跨孟加拉灣，划2000公里到印度尋妻！不過，癡情男日前被泰國漁民發現，原來他在海上漂流18天仍在泰國對開海域，海軍前往救援時，他只剩下少量食水，身上更沒有地圖、指南針、導航等工具，如此情況出海簡直是玩命！

越南大使館已聯絡泰國海軍接觸該男子，他決定繼續留在泰國尋找機會到印度，大使館人員會提供協助，按既定程序申請印度簽證。雖然有網民取笑這名癡情男，但有留言稱大受感動「那是愛，又危險又瘋狂」，希望各方通融讓他尋妻。



越南籍的癡情漢因為太想念身在印度的妻子，由泰國划橡皮艇擬橫跨孟加拉灣到2000公里外的印度，惟漂流18天後他被泰國海軍救起。（「กองทัพเรือ Royal Thai Navy」fb圖片）

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上周三（23日）泰國海軍分享一項救援行動，他們在離攀牙府對外80公里海域發現37歲越南籍男子Ho Hoang Hung，他划着橡皮艇在海上漂浮。泰國海軍第三艦隊發言人指，當日上午11時50分接報，有漁民在離斯米蘭群島約14公里、離攀牙島約 80 公里的海域，發現有男子划着充氣橡皮艇，上面只有1個飲用水箱及手提箱。

海軍於下午12時45分到達現場，發現該艘長2.5米的橡皮艇，男子水箱的水已幾乎耗盡、剩10包即食麵及1個箱子。軍方發現他身上沒有地圖、指南針、全球定位系統（GPS）及更換的衣物，非常飢餓又疲倦，一問下原來他已在海上漂浮18個晚上。男子透露要划船去印度孟買，與在當地工作的妻子相會，他們2年前結婚，但因新冠疫情關係，兩人分隔多時，他太想念妻子決定自己去孟買。

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癡情男透露，他於3月2日由胡志明市到達新曼谷國際機場（Suvarnabhumi Airport，又稱素萬那普國際機場），計劃乘搭飛往印度的航班，但他仍未獲發簽證。念妻心切下他從曼谷乘巴士到布吉島，在當地買了艘橡皮艇，3月5日正式出發，打算獨自划船橫渡孟加拉灣，到2000公里外的印度，身上甚至沒有導航系統。他原計劃在颱風季節前通過孟加拉灣，但出發不久已受逆風阻行，在海上2星期進度非常有限。

據泰國海軍提供的坐標，癡情男實際仍在泰國對出海域 (紅色標籤)。（Google地圖）

從泰國海軍發布的圖片可見，可憐的癡情男划了18天仍在泰國海域對出位置。泰媒指當局已將他帶回布吉作進一步安排，並已聯絡越南及印度大使館。越媒指，駐泰大使館已派員聯絡泰國海軍接觸癡情男，他向大使館透露自己來自隆安省，現時在布吉島醫院留醫，情況穩定，但醫院會進一步檢查他的心理健康狀況。

大使館指男子未能清楚說明他如何和印度妻子結婚，他過去也從未向越南駐印度大使館申請結婚證明檔，但他目前沒打算回越南，想延長泰國入境簽證，等待機會再去印度，駐泰國大使館人員會協助他申請到印度的簽證。

雖然網上許多人揶揄這名男子竟然想用這種橡皮艇渡海，形容儼如是自殺式行動，又諷刺他划船仍堅持戴上口罩，「你必須有指南針和導航，不是有人發現，你已經死了」、「他腦子有什麼問題」。不過，他的傻勁仍令不少人動容，更呼籲泰國及越南當局提供協助，「祝他早日找到妻子」、「那是愛，又危險又瘋狂，肯定是愛」。泰國海軍也在貼文形容：「不管海洋有多廣闊艱難，都擋不住這個男人對妻子的愛和思念。」

（綜合）