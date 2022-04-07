印度少女寄住叔叔家被當性奴13年　辣椒粉曬私處　生母：這很平常

過去13年，她就是生活在地獄裏！印度兒童福利委員會（CWC）委員日前探訪當地庇護所，1名21歲女生趁機訴苦，意外揭發1宗長達13年、多名親友參與的性罪行。女事主在8歲時喪父，母親將她交給叔叔嬸嬸照顧，未料2人視她為性奴，她很快被叔叔強姦，如有不從會被嬸嬸用辣椒粉灑私處虐待，她受不住向媽媽抱怨時，媽媽竟告訴她「這很平常」，更着她被強姦時要忍耐。女事主一度逃走入住兒童之家，未料媽媽竟報警將她捉回，然後再帶回叔叔家中，之後叔叔再帶同3名朋友一起輪姦及虐打她，懷孕了就帶去墮胎，讓她如同活在地獄中。

數年前，女事主成功入住庇護戶，未料竟有2名工作人員在職員協助下再多次強姦她。警方目前已拘捕涉案12人中的3人，包括事主母親及嬸嬸，事件在當地再引起另一場爭議，因為該庇護所負責人去年已涉及隱瞞自己兄弟入內性侵女性。



女事主透露自己8歲起被叔叔侵犯，更被嬸嬸威迫要服從叔叔，後來叔叔更帶來朋友一同輪姦她。（示意圖／Getty Images）

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事件發生於泰米爾納德邦欽奈市（Chennai），現年21歲的女事主居住在馬德拉斯基隆教社會服務委員會（Madras Christian Council of Social Service）的庇護所，3月31日兒童福利委員會委員 N Lalitha到訪時，她趁機講述自己的悲慘經歷，道出過去13年地獄般的生活，在對方鼓勵下，她鼓起勇氣去警局向生母、親人提告。

女事主的父親於2009年離世，母親將年僅8歲的她交由叔叔Desappan及嬸嬸Revathy照顧，她搬到Kasimedu區生活。印媒指，她很快就被叔叔侵犯，自始變成叔嬸的性奴，事主稱每當叔叔強姦她時，只要她有一絲抱怨或拒絕要求，嬸嬸就威脅朝她私處曬辣椒粉，威迫她服從，叔叔更拍下她的淫照，時常在她面前展示。

女事主後來入住庇護所，未料仍被人強姦。（示意圖／Getty Images）

女事主忍不住向媽媽訴苦，未料媽媽竟告訴她「這很平常」，她有責任經歷及克服難關，着她被強姦時要忍耐。Lalitha透露，女事主升讀8年級時終於離家出走，成功逃到1個兒童之家，這時媽媽竟然報警，在警察協助下將她帶回叔叔家中。她回家後不單被叔叔性侵，叔叔還帶了朋友 Siva、Srinivasan 和 Ramesh輪姦及毆打她，事主再向媽媽投訴，同樣未獲理會，她其後更因姦成孕，母親和嬸嬸就帶她去墮胎。

直至數年前，女事主在1名女警幫助下入住馬德拉斯基隆教社會服務委員會庇護所，她以為脫離了魔掌，結果卻墮進另一個地獄，庇護所職員Fathima 和 Suganthi 竟多次協助2名所內工人Prasanna 和 Alex強姦她。消息指，庇護所秘書長 Isabel Richardson及前任秘書長Josephine 都知悉事件，但刻意隱瞞。女事主13年來的經歷引起社會關注，當地民眾要求警方全力調查，案件現交由安巴圖爾（Ambattur）印度全女性警署跟進，將按保護兒童免受性犯罪法（POCSO）、少年法、印度刑法等調查，疑犯們涉及強姦、虐待、教唆等罪。

警方目前已拘捕3疑犯，並正追捕其餘犯人，印媒指被捕3人是女事主母親、嬸嬸及叔叔，惟有消息指第3名被捕人不是叔叔，而是在欽奈北部擔任管理員的人。另外，警方擬再拘捕庇護所秘書長 Isabel Richardson，她去年已被踢爆涉及同類事件，現時才剛獲准保釋。

當地傳媒指，涉事庇護所有約130人入住，去年爆出2名分別15及20歲女子，在庇護所內遭Isabel Richardson的兄弟Bennet Richardson性侵。更令市民震驚的是，Isabel Richardson正是兒童福利委員會委員之一，已經營庇護所15年之久，兒童福利委員會出事後即時刪除她的相關檔案。

（綜合）