人神共憤！印度年輕夫婦遇婚禮醉漢群　夫遭綁樹迫睹妻被4男輪姦

印度北方邦發生人神共憤的恐怖性侵案，一群醉漢把受害人的丈夫綁在樹上，迫他觀看妻子被輪姦，事件震驚全國！事發時21歲女子與24歲丈夫雙雙回娘家，但得悉女兒發燒便急於回家照料，晚上走在歸途時，卻遇到10名參加完婚禮的醉酒男子，眾人竟把丈夫綁在樹上，當中4名男子在他面前輪姦及凌虐其妻，讓其餘6人圍觀。

丈夫事後表示，「我們一直在求饒，但他們沒有停止」；妻子受虐2個多小時後，醉漢得逞獸欲才離去，更威脅報警會殺害他們。夫婦翌日終於鼓起勇氣報案，在閉路電視協助下警方已拘捕10名涉案男子，相信當中名叫Usman男子是案中主謀，是他召喚其他人到來犯案，而有2名涉事被告更未成年。



印度一名21歲媽媽心急回家照顧發燒女兒，和丈夫被10名醉漢攔下，她慘遭輪姦，丈夫被綁上樹觀看。（示意圖／Getty Images）

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事發於北方邦穆扎法爾納加爾市（Muzaffarnagar），當地傳媒報道，化名Zarina的21歲女子，3月22日晚上與24歲任職卡車司機的丈夫回家途中出事，丈夫指他們當晚去探外母，原想留下過夜，但晚上獲悉幼女發燒哭泣，決定馬上回家照料。夫婦原打算找交通工具，但一直截不到車，妻子因擔心女兒便堅持走路回家，當晚9時左右，10名男子騎車跟蹤他們，他們看似參加完婚禮，滿身酒氣，大聲說下流話，更靠近撫摸其妻子，最後在路中心攔下他們。

丈夫一度和10男對峙，但對方人多勢眾，夫婦後拖到附近芒果園的1棵大樹，丈夫被6名犯人綁在樹上，目擊其餘4男輪姦妻子，他們侵犯及虐打其妻2個多小時，其餘人在旁觀看。可憐人夫被迫目擊妻子受凌辱，在樹上不停哀求，「我們一直在求饒，但他們沒有停止」。

丈夫稱妻子現時仍記起那群男人犯案時不停叫彼此的名字。（示意圖／Getty Images）

午夜過後10名惡徒才肯離去，並威脅他們報警的話定必會報復及殺害2人。妻子在惡漢離開後為丈夫鬆綁。兩人受盡折磨後回家，並向家人說出遭遇，但因受驚過度不敢馬上報案，翌日才鼓起勇氣到警局。丈夫指妻子現時仍會想起那群醜惡的男人，他們在作案時不停互相叫對方名字。

警方調查附近閉路電視片段，接報翌日已鎖定犯人，相繼拘捕10名男子，已查問哪些人直接及間接參案件，初步顯示有4男涉及輪姦女受害人，據報4名男子名叫Usman、Shahvez、Ashu和Shahrukh，其中Usman是輪姦主謀，他最先發現該對夫婦，並喚來其他被告犯案。犯人全是廢料工人，涉及輪姦罪的疑犯承認參加婚禮後喝醉。涉案的其中2名被告尚未成年，已被送往青年院，其餘8男則還柙監獄。女受害人正送院檢查，之後會正式作供。

（綜合）