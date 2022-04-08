恐怖女孕後怨男友不娶　放火燒車報復害死待嫁孕婦　警揭心寒內情

怎麼會有這種恐怖女子？以為她懷孕後被男友始亂終棄才放火泄憤釀成悲劇，結果大反轉之餘，還害死了懷孕2個月的待嫁新娘！越南1名29歲女子日前到1家汽車旅館放火燒1輛電單車，報復自己懷孕後男友拒和她結婚，結果引發大火，造成旅館1樓6人傷亡，當中包括4名兒童，而1名孕婦因逃走時滑倒被困，葬身火場一屍兩命。

女子的男友事後解釋家人拒絕他們的婚事，但事件迎來大反轉，警方揭發女疑犯根本未有懷孕，而且她已婚兼育有1名5歲兒子，其丈夫受查時更對妻子出軌的事一無所知。當地律師指，考慮到案情嚴重性，女疑犯可能會被判終身監禁，甚至死刑。



29歲女子陳青海（Tran Thi Thanh Hai）向1輛電單車縱火後觸發大火，造成1死5傷，而25歲死者已懷孕2個月，釀成一屍兩命。陳解釋自己懷孕後男友不肯結婚，她才想燒車報復。（越南警方圖片）

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事發於3月31日晚上約7時，河內南都廉區富道街有1間7層高公寓起火，失火區域是1樓車庫，最先有5輛電單車起火，釋出大量濃煙及有毒氣體，消防出動7部消防車及救護車趕到現場救援，半小時後將火撲熄。火災造成1名25歲女子死亡，另外5人受傷，包括4名兒童，當中有1名青年嚴重燒傷、1名兒童全身50%燒傷，仍然留醫，火場內有7人順利逃生，慘死女子懷疑逃走時不幸滑倒，被困火場內遭燒死；當局後來發現她懷有身孕，慘變一屍兩命。

事發閉路電視畫面：

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警方翻查閉路電視，鎖定29歲女子陳青海（Tran Thi Thanh Hai）犯案，她在起火前到電單車泊車區，揮動雙手似想點火，其身前的電單車起火後，火勢迅速蔓延到其他電單車上，女子見狀馬上逃去。警方4月1日已拘捕疑犯，她透露自己懷孕，血糖低、行路不穩，難以取證作供等，影片所見她幾乎時被「拖」入警署。

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疑犯透露自己懷孕後被28歲男友Chuu Viet H.始亂終棄，她原意是買汽油燒毀男友表弟的電單車報復，沒想過對旅館放火。她當天原買了汽油去男友住所，但沒見到對方蹤影，氣得去了理髮和美甲，想到可以燒他表弟的電單車出氣。她承認自己和男友感情生變，懷上對方骨肉後男家不願接受她。然而，警方發現她根本無懷孕。

男友稱，於2019年送貨時認識女疑犯，雙方很快相戀，今年1月女友說有了他的寶寶，但家人拒絕他們的婚事，他們之後便經常吵架，疑犯曾到他的住所焚燒其電腦。他提到得知女方懷孕的消息後，第1次她是自己去看醫生，第2次她說看婦產科時，他有提議陪同，但遭拒絕，沒想到她會做這種蠢事。直至3月初，他和表弟搬到旅館所在的同一條街，女友覺得是有心避開她，女友曾和表弟爭執，她認為是表弟在慫恿他提出分手。

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警方4月3日調查疑犯住戶時，發現女疑犯其實已婚，還有1名5歲兒子，她和丈夫是河內一家餐廳的員工，2人來自南定，一起搬到河內工作。丈夫對妻子出軌的事全然不知情，更說妻子平日沒有異樣。

25歲慘死女子大學畢業後在一間科技公司工作，懷孕2個月，原本快將結婚，網民紛紛到其fb悼念。（fb圖片）

事件最無辜的是25歲慘死孕婦 Nguyen Thi Mai A，大批網民湧到其faceboook悼念，她所住社區的鄉委會表示，死者是3兄弟姊妹中的長姊，大學畢業後在一家科技公司工作，目前已懷孕2個月，原本正準備結婚。

陳青海將面臨多項控罪，包括謀殺、毀壞財物等，當地有傳媒更引述犯罪心理學家指，她早有焚燒男友電腦的前科，懷疑有縱火癖。 當地有律師指，據越南刑法，單是焚毀5輛電單車已可被控破壞及蓄意破壞財產，最低刑罰是1000萬至5000萬越南盾（約3400至1.7萬港元），刑期可長達3年至20年。事件涉及人命傷亡，更造成1名孕婦慘死，她有機會面臨終身監禁甚至死刑。

（綜合）