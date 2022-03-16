越南美女遭未婚夫潑酸半臉潰爛毀容　3年21次手術重生兼實現夢想

貌美女生半邊臉被毀了，如何能重獲新生？她花3年做到了！2019年越南發生恐怖潑酸傷人事件，1名美貌女生被警察未婚夫潑硫酸，令她臉部49%受損，半邊臉潰爛毀容，即時送院進行16次手術救治。2020年她曾現身，臉上仍有傷痕，要刻意用頭髮阻擋，但她稱會堅強生活，不辜負人生。日前女生再度分享3年來經歷了21次手術的過程，只見其臉部已大幅修復，又透露自己每次做臉部重建手術的心情、遇上的低谷等，原來現年28歲的她已去了台灣留學，更說出國讀書是過往的夢想，現在會盡力追求幸福生活，勵志故事令網民相當感動。



阿薇被未婚夫潑酸毀容，3年來經歷21次手術重獲新生，她現在已到台灣留學。（TikTok影片截圖）

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越南傳媒報道，現年28歲的峴港女生阿薇（Le Lan Vy），3年前是美貌待嫁少女，與當上警察的男友阮庄南海（Nguyen Truong Nam Hai）在中學時就認識，2人熱戀時阮男對她很好，惟2018年正式訂婚後，阿薇發現未婚夫變了個人似的，常為小事心生嫉妒，無理懷疑她出軌，更多次毆打她。

阿薇難忍暴力提出分手，但未婚夫拒絕，承諾會改過不再動手動腳，但阿薇執意要分手。2019年1月，未婚夫和家人去見阿薇父母，談及婚約問題，他竟身藏1瓶硫酸，走入未來外父家的廚房，趁機向阿薇的臉潑酸。阿薇痛苦倒地，未婚夫即迅速逃去。家人嚇得一時間不懂反應，隨後馬上將她送到醫院。由於傷勢嚴重，阿薇需再轉送到河內進行治療，她在河內的醫院經歷了16次手術治療及重建臉部。事件當時引起社會關注，阿薇半邊臉嚴重毀容，許多人覺得她難以重新振作，而潑酸的男子被警方革職後因傷害罪成入獄6年。

阿薇長相甜美，和警察未婚夫於2018年訂婚，翌年被他潑酸令半邊臉毀容。（網上圖片）

2020年時，阿薇已勇於面對自己，不時在TikTok上分享影片，令許多網民驚訝，雖然她的臉上仍有淡淡傷痕，但已非常有自信，顯得容光煥發，毫不介意提到手術的經歷。她說事後曾經常發噩夢，但清醒過來覺得自己要堅強生活，不可以辜負家人和朋友的愛。原本在手機店工作的她，出事後轉行網購工作，坦言事後仍怕被人看到她臉上有嚇人傷疤，網上工作可減少與人接觸，很適合自己，而且還可以賺錢給爸媽，以後會繼續做手術。

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阿薇最近分享自己已去到台灣留學，又指出國讀書是她以往的夢想，形容是個新挑戰。她說3年前的事將她推向崩潰邊緣，她前後接受了21次手術，其中涉及臉部修復的有17項，現在已重獲漂亮嘴巴及眼睛。她指每次手術都要承擔風險，自己常常擔心術後變成什麼樣子，其中有次她做植皮手術後，多次嘗試睜開眼睛都睜不大，導致視力受影響，經常要用頭髮遮着眼睛。

3年來常動刀，阿薇感恩自己遇到好醫生，未來會更積極面對人生，過更幸福的生活。在網上消失一段時間後再次出現，網民都大讚她現在非常漂亮，令當年覺得她會一蹶不振的人大跌眼鏡，紛紛送上祝福，「恭喜你得到新生活」、「你一定要永遠幸福快樂」。

（綜合）

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