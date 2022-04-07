消費券｜網民熱議點用首期$5000　想買禮品卡「套現」小心有伏

【消費券2022／八達通／支付寶／Wechat／Tap&Go／$1萬元電子消費券】新一輪電子消費券計劃首期5000元今日（7日）正式發放，不少使用八達通登記的市民都急不及待拍卡領取，而其餘3種支付工具則會自動收到。有網民收到消費券後即發帖詢問大家會如何使用，有人已即時替「網上購物車」埋單，亦有網民打算買禮品卡「套現」，待日後使用，惟有網民提醒要留意禮品卡種類及細節，「APP store gift card買唔到iPhone㗎」。



消費券計劃首期5000元今日向約630萬名合資格市民發放，如市民沿用2021年消費券計劃中所登記的支付工具，包括拍住賞Tap & Go、支付寶香港（AlipayHK）及微信支付香港（WeChat Pay HK），就不需要再做手續領取，今日即可一次過收到5000元消費券，有效期至10月31日。

4月7日起市民可領取首期5000元消費券，凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取。（李澤彤攝）

至於以八達通領取新一輪消費券則較為繁複，分開4000元及1000元兩期領取。由於八達通餘額上限仍維持在3000元，故無法一次過收取第一期4000元，需要分批領取。

有網民在討論區發帖問「大家計劃好消費券點用未？」，不少人都表示打算日常使用，「返工坐車食飯」，亦有的已看中電子產品準備購買，「打算用來出部新電話」、「買電視應該用晒，咁啱壞咗」，有家長則表示預留給小朋友買新學年用品，如書簿及校服等，大多數都以實用為主，幫補日常開支。有市民則計劃「套現」消費券，如購買大型商戶的禮品卡，以留待日後有需要時使用。

有便利店於發放消費券首3天，即4月7日至9日，推出買禮品卡送現金券優惠。（OK便利店圖片）

上一次推出消費券期間，有便利店推出八達通拍卡領取即送現金券活動，惟今次則改為買禮品卡送現金券優惠，於消費券首3天，即4月7日至9日，只要購買指定禮品卡，包括蘋果App Store & iTunes、Google Play等禮品卡，分別滿500至999元及1000元或以上，可獲贈25元及50元禮品卡現金券。

有便利店於發放消費券首3天，即4月7日至9日，推出買禮品卡送現金券優惠。（資料圖片）

不過上述兩款禮品卡都不能用來買電話、平板電腦等電子用品，如App Store & iTunes禮品卡只適用購買Apple Music內的歌曲、應用程式及服務計劃，與Apple store禮品卡不同。網民都表示要謹慎留意，了解清楚禮品卡的兌換方法，「呢款買唔到iPhone」、「買唔買到咁多App？」、「只可以用來課金」、「幫晒啲朋友買iTunes電影同歌囉」、「買完一堆Gift card返嚟唔啱用就好笑」。