新買Airpods斷線失聲　港男質疑深水埗店舖賣次貨：呃$1000消費券

電子消費券發放至今已有1個多月，大批市民也「課金」購入心頭好，然而有人批評商家為了賺到盡而預早加價，甚至以不良銷售手法做生意。有網民日前於facebook發文，指在深水埗1家電子產品商店購買蘋果Airpods 2後，發現不時斷線及失聲，拿回專門店檢查才發現產品的序號與紙盒標明的不同，而且外觀殘舊，質疑商店售質次貨。他事後向涉事店舖及網上購物平台查詢，惟一直未獲回應，終決定向消委會投訴。



有網民早前於深水埗以消費券購入Airpods 2，其後發現產品有多項問題，質疑買到次貨。（fb「香港搵笨柒中伏關注組」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「我俾人呃咗$1000消費券。」該網民早前於1個facebook群組發文分享疑似被騙經過，指8月初於深水埗深之都商場的電子產品店舖以1000元購入Airpods 2，並以電子方式支付。回家後他坦言沒有仔細檢查包裝盒及耳機，但使用一段時間才發現左邊耳機不時斷線失聲，遂前往蘋果專門店檢查。

事主帶同Airpods到專門店檢查，發現其耳機與不但較為殘舊，耳機上的字體更接近完全「甩色」。（fb「香港搵笨柒中伏關注組」圖片）

專門店職員檢查過後，指出耳機實為Airpods 1而非Airpods 2，而包裝盒上列明的機身序號與電話實際顯示的不符。除此之外，他又發現購買耳機時，單據上所標明的序號與包裝盒上的也有所不同，「一種產品有三種序號，只顯示此產品極大機會為偽冒產品或翻新次貨。我唔會咁得閒專登去搵三組不同序號去誣蔑其他人」。而且他亦留意到，其新買的耳機與專門店展示的產品相比不但顯得較為殘舊，耳機上的字體更接近完全「甩色」。

事主懷疑涉事店舖存心售賣有問題的次貨，遂向店方及相關網上購物平台查詢，惟涉事店舖並無回覆。至於網上購物平台則引述涉事店舖表示目前已沒有售賣Airpods 1，又指目前暫「未有足夠證據」確認商戶出售的產品與單據上列印的序號有所不同，令他不禁大呻：「畀晒圖片都話冇證據！」

事主其後翻查涉事店舖的相關新聞及評價，指該店聲譽一直不佳，「不斷有文章顯示店鋪過往的不良經營手法，如售賣翻新機，但以全新標榜出售；貨不對辦，售賣損壞的次貨……點解呢間鋪仲可以生存到？」。他質疑店方多次欺詐消費者，決定向消委會投訴事件，又提醒網民留意同類情況，「希望大家記住呢間嘢，避免再有人受騙」。

事件引來網民討論，不少人也指購買電子產品時，最理想還是到專門店或信譽良好的商店，「無辦法，個個都貪平嗰少少，我自己都中過招，所以永遠都唔會再幫襯佢」、「買電子産品，電話，都唔好貪平去呢啲細場細鋪。除非你有把握，有能力可以退錢」。

至於有網民質疑事主為何沒有檢查單據才離開，他則回覆指由於沒用過蘋果產品，不太清楚序號的作用，「我都無諗過一千蚊嘅嘢要check到咁仔細，無諗過會俾人呃！點知佢會畀垃圾，知唔買啦！馬後炮永遠最容易」。

同場加映：消費券｜網民1人1個奇景：未見過OK排長龍 炮轟勁多人券卷不分？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



消費券｜網民1人1個奇景：未見過OK排長龍 炮轟勁多人券卷不分？

+ 21

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：消費券｜網民批商店趁機加價變通脹 $1800美容儀狂加六成變$2900【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



消費券｜網民批商店趁機加價變通脹 $1800美容儀狂加六成變$2900