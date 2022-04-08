淡定哥手指卡車頭螺絲孔　食煙飲酒笑等消防救援　網民：心態真好

心態決定境界，他的淡定已經被網民吹捧到和關羽併肩！貴州1名汽車維修員日前在卡車上工作時，手指意外插入螺絲孔裏被困，消防到場時緊張詢問情況，未料他竟露出燦爛笑容輕鬆解釋，當消防員拿出工具切割車頭組件時不停冒出火光，他仍然淡定得抽煙、喝煙又吃餸，令旁人看得目瞪口呆。網民看完片段後把這名維修員封做「淡定哥」，「古有關羽刮骨療毒，今有大哥卡手喝酒」。



貴州1名汽車維修員手指卡入螺絲孔，等待消防救援非常輕鬆，被網民封「淡定哥」。（微博影片截圖）

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被困都竟然笑得出？中國消防在微博分享趣聞，指貴州德江1名維修員日前維修1輛大卡車時，手指意外卡入螺旋孔內，但卻淡定到「花式」待救。消防員到場時嚴肅詢問是怎樣卡進去的，維修員說自己手指一穿就貫了進去，「一穿進去就扯不出了」，言談間臉上掛着陽光般的燦爛笑容，原本非常緊張的局面一下子變輕鬆。

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消防員在車頭用鋸切開車頭組件，又拿用大型工具切割，其間不停閃出火光，被困的維修員竟淡定地抽起煙來，還有同伴拿酒給他來喝，甚至餵他吃餸菜，不知情況的話，還以為他是在吃下午茶，旁邊的人見狀都看到呆了。最後維修員的手指成功「脫困」，中指正在流血，他卻沒有喊痛。

網民爆笑稱維修員的反應不像是自己的手被困，「大哥心態真好」、「淡定哥」、「大哥這心態能成大事」，但又諗為他可能喝了酒才會這樣大膽，「本來挺嚴肅的，硬是讓這大哥給整的都不嚴肅了」。

（綜合）