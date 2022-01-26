人妻搵消防員鋸開丈夫私己錢箱　笑住數2萬現鈔惹議　律師竟咁講

這樣一鋸，不怕鋸斷自己的婚姻關係嗎？日前微博瘋傳女子找消防員幫忙的影片，她竟然要消防幫忙鋸開丈夫的私己錢箱，當箱子鋸開後，她笑着蹲下數錢，說有2萬元人民幣。消防員擔心她丈夫會來追究，女子說她已買了1個新的空箱放原位。網民批評這名女子的行為已經算偷竊，「這男的倒了八輩子血霉了」，而且消防員也不應該幫她，「消防有點越界了」。有內地律師指，私己錢屬夫妻共同財產，妻子也有處分權，惟提醒雖不違法，但不值得提倡。



內地有女子拿了丈夫的私己錢箱找消防員，要求消防員打開。（微博影片截圖）

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江蘇常州有女子拿住1個不鏽鋼箱向消防求助，稱丈夫用箱子來藏私己錢，但因為箱子上只有1條縫線作存錢用，從外面無法拿錢，她看到箱子上面有紀錄，1000、2000的，覺得裏面有不少錢。

消防員檢查後幫忙用電鋸切開，發現裏面真的有堆紅色的百元人民幣鈔票。女子開心稱「就說他這裏面有錢」，邊發出「魔性笑聲」，邊蹲下來數錢，點到丈夫藏了2萬元人民幣私己錢。消防員鋸完很擔心，問「你老公要是過來找我們怎麼辦？」，未料她竟說「沒關係」，因為她已經買了1個新的空箱放回去替換。

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常州市消防局後來表示事件屬實。原本氣氛輕鬆的影片引來網民爭議，許多網民質疑她不應這樣拿丈夫的錢，消防也不應幫她鋸。網民大罵女子「 不問自取就是偷，就算結婚了法律上拿你沒辦法，但道義上就是偷盜，人品太惡劣了」，又指經濟控制也是屬於家庭暴力，又說誰都不知道她丈夫這些錢存了多久，心疼稱「或許夢想拿去買個什麼遊戲機之類犒勞一下自己，一回家發現空了」。

有網民提到夫妻婚後賺到的錢應該屬於共同財產，但理論上應該要夫妻雙方到場才可處理，「男主人不在現場，也未經同意」，批評家事不要找消防員解決。

浙江融哲律師事務所律師王雯回應內媒指，據《民法典》夫妻婚姻其間的工資、獎金等勞動報酬，生產、經營、投資等收益都屬於夫妻共同財產，歸夫妻共同擁有。按影片描述，妻子知道私己錢的事，如果裏面的錢不是丈夫個人財產，那就屬於夫妻共同財產，妻子有處分權。而個人財產的定義，包括婚前財產、意外賠償、遺囑、贈予合同及一方專用的生活用品等。不過，妻子私自打開丈夫私己錢罐的做法雖不違法，但也不值得提倡。

（綜合）

廣東女童屁股卡馬桶要向消防求救，但她全程花式玩手機非常淡定。（微博影片截圖）