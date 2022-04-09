最毒人妻！越南人妻偕姦夫殺老公　深山吊屍扮自殺　警一眼識破

最毒婦人心，所以偷食後還要對丈夫痛下殺手？越南3月中在荒山森林裏發現有樹上懸掛着1具屍體，警方到場後即時判斷男子是遭謀殺，兇手有意把命案偽裝成自殺，現場並非案發地點。由於屍體已嚴重腐爛，經歷12天調查始確認死者身份，警方隨後拘捕死者的妻子，揭發她和情夫合謀殺死親夫。

行兇的人妻承認與丈夫的表親有外遇更被發現，上月初丈夫出手打她，她一氣之下聯同情夫設計引丈夫出來，由情夫捏頸、她拿石塊狂砸頭殺死丈夫。2人事後將屍體帶到森林吊起扮成自殺。日前，當地檢察院已決定起訴2人謀殺罪，他們向警方作供時已承認罪行。



桃氏敏向警方指出懸掛丈夫屍體的位置。（越南警方圖片）

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當地傳媒報道，越南多樂省39歲女子桃氏敏（Dao Thi Minh）與48歲丈夫 LVN育有5名子女，年齡介乎10至20歲，不過她近年和丈夫的表親、48歲的黎文軍（Ly Van Quan）發展婚外婚，其後被丈夫發現。得知妻子出軌後，夫妻便經常吵架，3月6日，桃氏敏和丈夫到野外採摘野生蘭花，其間再起爭執，丈夫出手打她。桃氏敏被打後氣得打給姦夫，決定一不做二不休，計劃殺死丈夫後與姦夫展開新生活，姦夫亦同意殺人計劃。

黎文軍（左）是死者的表親，其後與桃氏敏發展婚外情，他同意殺人計劃，2人一同下手犯案。（當地警方圖片）

同日，桃氏敏誘丈夫騎電單車到離家35公里外的腰果園，姦夫即時現身狂毆其丈夫，其間丈夫想逃走時絆倒，姦夫趁機騎到他身上掐頸。桃氏敏同一時間撿起石頭狂砸丈夫的頭，2人合力把 LVN殺死後，拿走他的手機、錢包及身份證等，再將屍體帶到700米外的荒山森林，用皮帶將屍體吊到樹上，企圖假裝成上吊自殺。

2人犯案後一同燒毀證據，只保留了丈夫錢包內的200萬越南盾。犯案後，2人一同租住汽車旅館暫住，3天後才回家，男疑犯更一度逃到其他地區打工。

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直至3月12日，有民眾落田工作時，意外發現桃氏敏丈夫的屍體，當時屍身已嚴重腐爛。警方到場調查及根據驗屍結果，立即肯定死者被人謀殺，而發現屍體的地點不是案發現場，是有人刻意偽裝，因屍體雖然懸掛，但雙膝着地，其實是被人捏死。不過由於屍體嚴重腐爛，難以識別及確認死者身份，警方一度發布認人訊息，指死者年約20至30歲、身高1.56米、身穿藍色短袖上衣及黑色布褲等。

警方最後花了12天調查才確認死者是48歲的 LVN，3月26日正式拘捕其妻。桃氏敏原本否認殺人，看到警方證據後始承認和姦夫一同犯案，2人已經認罪。4月7日，多樂省檢察院擬正式起訴2人謀殺罪。

（綜合）