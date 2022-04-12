2歲童持續3天狂嘔　肚內10粒「小球」穿破腸　醫生警告小心這玩具

有些玩具體積細小，家長們必須多加注意，以免小朋友在遊玩的過程中誤吞。有台灣醫生日前在網上分享個案，指曾經有2歲男童因為嘔吐而看急症，起初醫生以為是腸胃炎所致，未料照完X光，才看到男童腹內有10顆「巴克球（磁石珠玩具）」，這些小珠更導致腸道內數處破洞。



台灣兒科急診醫生吳昌騰指曾經有母親帶着2歲兒子求診，稱男童在3天內嘔吐近18次，醫生們安排男童照X光，才發現其腹內有磁力極強的「巴克球」。（fb「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」圖片）

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台灣兒科急診醫生吳昌騰在facebook分享相關個案，表示曾經有母親帶着2歲兒子求診，男童每天嘔吐5至6次，情況持續了3天，而且發低燒，當時母親已帶他到2間診所求醫，打止吐針也沒有改善。他續指，一眾醫生本來以為病因是嚴重腸胃炎，但問過病史和進行初步理學檢查後，他們再安排男童照X光，結果發現其腹內竟有磁力極強的玩具「巴克球」。

吳昌騰提醒，「巴克球」的體積雖小，但它們卻有高達4000高斯的磁力，一旦誤吞入體內，必須盡快求醫。（YouTube「非凡紀實」影片截圖）

得知確切病因後，吳昌騰立即聯絡男童母親，對方透露原來男童的姊姊經常在家玩「巴克球」，並會將其黏在雪櫃上，男童或因此接觸到磁石珠。吳昌騰隨後安排與小兒外科醫生會診，手術中發現「巴克球」更造成男童腸道內數處破洞，幸好最後這些「巴克球」也順利被移除。

吳昌騰在文中提醒，「巴克球」的體積很小，顏色豐富，可隨意組合成任意形狀，但它們卻有高達4000高斯的磁力，一旦被誤食進入人體，「會穿過人體組織互相吸在一起」，導致胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者可致敗血症和死亡。他呼籲家長和照顧者，家中若有磁石珠，便應存放在安全地方，假如孩童正在使用遊玩，亦要陪伴在側以防他們誤吞，一旦誤食磁鐵玩具，必須盡快求醫。

其實「巴克球」風險時有所聞，在香港，海關曾測試「魔力巴克球」安全，結果顯示磁石珠體積過細，磁力強度亦超出玩具安全標準規定上限，如被兒童吞下，有窒息或腸道阻塞潛在危險，呼籲家長停止讓兒童把玩該款玩具。