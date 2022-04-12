珍珠奶茶恐致癌！醫生警告增大腸癌風險三倍　6大症狀要注意！

【珍珠奶茶／大腸癌／症狀／病徵】珍珠奶茶是不少港人摯愛，不過多喝不只壞肚皮，更可能增加患大腸癌風險，讓大腸腫瘤細胞增生超過3倍上！而大腸癌是本港第2大癌症殺手，如果出現6個症狀就要留神了。



珍珠奶茶是不少港人摯愛，不過多喝不只壞肚皮，更可能增加患大腸癌風險。（資料圖片）

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕出席當地電視節目時表示，甜食對於身體影響大，並以港人及台灣人都愛喝的「珍珠奶茶」為例，指其甜味來自高果糖及粟米糖漿，而這些東西經實驗顯示，會導致大腸腫瘤增生三倍以上，不容忽視。

張醫生解釋，實驗中把大腸癌細胞放入兩隻老鼠體內，並分別餵食素食及高糖分食物，結果見到，素食老鼠癌細胞並無增大，另一隻則在幾個月內病逝，「每天喝珍珠奶茶的那隻老鼠，幾個月內就死掉了」，直指「糖份會養大腸癌」。

大腸癌6大徵症要注意。（資料圖片）

喝珍珠奶茶增加患大腸癌風險的言論引網上熱論，有網民直指「該戒掉了……」、「嚇死寶寶了…」，惟「還是要喝，沒辦法。好喝！」。也有網民認為每樣食物飲品都不能過量，「珍奶本來就沒什麼營養價值，幾乎不喝的」、「以前常常喝，但當見到很多負面新聞後便戒掉了，初初戒真的很辛苦，腦海裡常常浮現「珍珠奶茶」。

大腸癌6大徵症要注意



大腸癌是香港第2大常見癌症，亦是第2大癌症殺手。

根據本港衛生署資料，大腸癌常見病徵包括以下6點：

1）大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2）大便帶血或帶有大量黏液

3）大便後仍有便意

4）腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5）原因不明的體重下降

6）原因不明的疲倦



出現以上病徵和症狀，不一定表示有癌病，惟要注意身體變化，有需要時及早找醫生診治。