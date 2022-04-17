大食貓肥咗定有咗？粗心獸醫否定懷孕　貓奴突驚見6隻貓BB勁頭痛

肥胖抑或懷孕，醫生多次診斷都傻傻分不清，太離譜了吧？這次說的不是人，,而是貓！近日有女生在討論區向網民請教，指家人早前救了「食極唔飽嘅」的流浪貓女，曾多次帶牠看獸醫，但每次都被告知並非懷孕。詎料母貓突然誕下6隻寶寶，樓主當場措手不及。有網民熱心教導樓主注意事項，亦有網民譴責獸醫不夠專業。



樓主早前撿到的流浪貓突然誕下了6隻小貓，由於她沒有養小貓的經驗，只好向網民求教。（連登討論區圖片）

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該女生在連登討論區以「貓貓突然生B點部署」為題發帖，表示她與家人定居國外，姐姐在2月救了隻母貓，牠食量驚人，半夜也會起來偷吃家中另1隻小公貓的貓糧。眼見母貓的肚愈來愈大，樓主擔心牠的健康，便數次帶牠去看獸醫，但獸醫一直都否定牠懷孕，更準備於本月（4月）替母貓進行絕育手術。就在發文的前一晚，樓主摸到母貓的肚皮有一硬物，翌日母貓就在床上生了6隻小貓。樓主稱本來只打算多養1隻貓，突然變成養多7隻，連同姐姐養的公貓，一屋8隻貓的境況令她直呼「頭痛」，加上是第首次養貓寶寶，只好向請教網民如何處理。

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帖文一出，大批熱心網民即向樓主教路，詳細分享如何飼養貓寶寶。亦有不少網民對獸醫不專業的行為表示氣憤，認為應該針對母貓身形及食量的變化進行相關檢查。另外有網民大讃樓主「有膊頭」，肯承擔照顧小貓的責任，令貓母子不用一出生就骨肉分離。