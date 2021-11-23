毛孩無狗繩將軍澳遊走　飼主稱「佢識行馬路」：車到佢畀1000蚊你

照顧毛孩安全是主人的責任！最近有網民在facebook群組上發文，指將軍澳有有狗主沒有為狗隻繫上狗帶，令狗隻在馬路上遊走，情況十分危險。有鐵騎士目擊情況之後尋找狗主，勸喻對方照顧好狗隻，但狗主卻稱「佢識行馬路」，「車到佢我畀1000蚊你」，令鐵騎士感到難以溝通，於是放棄離開。後來，鐵騎士再次見到同一隻狗，而且情況同樣危險，於是發文問網民可以如何幫助到該隻狗狗。



黎先生上載行車記錄儀（車Cam）片段，指狗狗在馬路上亂跑十分危險，但狗主卻沒有理會，反指「佢識行馬路」。（網民黎先生提供）

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網民黎先生早前在facebook群組「將軍澳主場」上發文，指在將軍澳茵怡花園附近，有1對男女「蓄意不繫狗繩放狗」，危及狗狗生命之餘亦可能引致交通意外。黎先生指，他於上周六（11月21日）上午11時首次看見該隻黑色狗狗，「見到佢起碼3次跑出馬路，我行前睇下係咪走失，之後終於問到個主人」。

狗狗主人離開餐廳後，黎先生就上前建議「喂老友，綁返條狗繩好喎，你咁樣好危險，黑狗隨時會被車車到」，但對方只稱「唔怕㗎，佢識行馬路㗎」、「唔信？你試下車下，車到佢我畀1000蚊你」。黎先生深感與他難以溝通，於是改以遠距離觀察，後來發現他登上的士司機位，同行女子亦都上車，車上還有另一隻狗，估計男子職業為的士司機。

片中狗狗曾經突然轉向，令人擔心會引起交通意外。（網民黎先生提供）

後來他駕駛電單車，於周一（11月22日）晚上9時許第二次看到該隻黑狗，說從行車記錄儀（車Cam）片段可見「根本黑狗就不受控制」，於是他立即停車，發現該對男女與上次一樣正在同一間餐廳吃東西，但由於自己趕時間所以未有停車處理。從行車記錄儀（車Cam）片段可見，狗狗在路上橫衝直撞，向前奔跑時又會突然轉向後走，對道路使用者及車輛都構成危險。黎先生估計自己還會再見到黑狗，因此想問屆時可以如何幫到狗狗，例如應否尋找毛孩守護者或是報警。

網民留言都指狗狗在馬路上亂走，「會嚇親司機，好易有意外」、「有片有真相，根本就係馬路危機，報警都可以」、「唔好害個司機」。有留言亦認為，片中狗狗在街上亂走是在尋找主人，「佢行為係驚嘅表現，佢跟住呢啲主人好慘」。

食物及衞生局長陳肇始上月17日曾發表網誌，指政府正進行法例草擬工作，透過修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）加重殘酷對待動物罪行罰則及加強執法權力，當中包括向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，要求他們照顧動物的福利需要，即對動物負有責任的人士需要採取合理措施，確保有照顧到動物的福利需要及達到良好做法要求，預料可於2022年上半年將條例草案提交立法會審議。