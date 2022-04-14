打工仔驚訝新同事帶電磁爐煮烏冬　網民恥笑見識少　最癲係煮呢啲

帶電磁爐回公司煮食是否常見？有打工仔在fb分享「奇聞」，稱新同事帶了電磁爐煮烏冬做午餐，驚訝稱：「係新同事黐線定我見識少？」許多網民直言他見識太少，認為這樣做既省錢又較健康，更齊齊分享公司見聞，見過有同事帶焗爐、咖啡機、電飯煲等，公司煎牛扒和蒸蟹都有，「下次見到同事用如來神掌整叉蛋飯再講」。但也有網民提醒，熱中在公司煮食亦切記別霸佔太多公司雪櫃空間及避免觸發煙霧感應器。



有打工仔驚訝新同事帶了電磁爐回公司，午餐時烏冬來吃。（資料圖片）

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有打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，分享有名新同事居然帶電磁爐回公司，午餐時自己煮烏冬吃，「話咁樣慳錢啲」，驚訝問網民：「係新同事太黐線定我見識少？」打工仔被網民瘋狂取笑，「你話你同事喺個位炒個乾炒牛河，我即時認自己見識少」、「Sorry囉下次預埋你」、「又疫情又經濟差，除咗啲味，影響到咩？」，「又冇膽帶又要唔抵得人有得用，新同事應該係有料之人」。

網民提到如果公司容許，那的確沒問題，而且也很常見，「老細唔嘈咪得」。接着還分享見聞，「煲湯，炸魚薯條都有啦」、「聽過有人放個多士焗爐響枱底，講講下公事突然間聽到叮一聲」、「5米生活圈我都見過，5米內有多士爐、焗爐、咖啡機、電飯煲、小雪櫃、GAS爐、電磁爐，公司唔係做飲食，係做維修（非家電）」。有留言分享，公司煮食風氣下後來自己都帶了電子煲，「人人枱底有個小米缸，煮埋飯，有時lunch會一齊買米」。

有網民會在公司打邊爐。（fb專頁「奴工處」截圖）

菜式方面煎牛扒、打邊爐、洋蔥湯、肉骨茶、煮菜、烚蛋、蒸蟹等都有，惟有網民提到，有熱愛自煮的同事佔空間佔得太過分，「公司成個pantry都係佢啲煮食用具，雪櫃放佢啲調味料同菜放到其他同事無位放飯盒」。

（facebook專頁「奴工處」）