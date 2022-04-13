野人阿媽愛「採藥」　仔開雪櫃驚見可怕生物崩潰　網民：係咪屍塊

古有神農氏嘗百草，今有家母上山「採藥」？1名網民日前在家中雪櫃看到可疑保溫袋竟浸出液體，打開一看發現整袋貝殼類和疑似海參的生物，非常可怕。樓主馬上意識到應該是出自母親之手，形容母親自從退休後就四處遊山玩水，與朋友行山時經常「採藥」，拿了各種古怪植物回家，甚至用來煲湯，一直令樓主感到很困擾。



。（連登討論區圖片）

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網民「我有個野人老母」在連登討論區發文，直指他母親並非普通人，自從母親退休，便經常相約朋友遊山玩水，例如踩單車、游水、行山等，雖在外人眼中，這種退休生活非常寫意，「但係我想同大家講，對我來講簡直就係惡夢」。

樓主解釋指，母親會在行山時採集各種奇奇怪怪的植物，回家後更會用作煲湯，要求家人喝掉；除了做「神農氏」，母親到沙灘游水時又會觸摸海星，帶貝殼等生物回家，「又係用嚟煲湯，仲話啲湯對個肺啊、對個肝啊、對腎啊點好點好，中完招要飲返啲湯補吓」。樓主慨嘆，希望母親能以正常途徑購入藥材，而不是拿家人做「白老鼠」，直言「放過我啦大佬」。

樓主的母親經常在山上「採藥」後用來煲湯，還強逼家人喝掉。（《二十五，二十一》劇照）

直至昨晚（12日），樓主半夜肚餓，便打開雪櫃找東西吃，「X啦星，個雪櫃有袋嘢漏緊啲唔知乜水出嚟」，他回想起母親昨日剛好有出門，心知不妙，在清理雪櫃後鼓起勇氣打開保溫袋一看，發現內裏是一整袋貝殼類和疑似海參的生物，還有白色黏液依附。震撼畫面讓樓主大感崩潰，指「接下來嘅日子我決定絕對唔會飲我阿媽煲嘅湯」。

大批網民紛紛在帖文留言，看到保溫袋內的東西後驚呼「係咪屍塊嚟」，又指「你老母咁都養得大你都幾神奇」、「以為係眼球」、「你生存到而家係一個奇蹟」、「真係好恐怖，好似異形咁款」、「留名等睇煮咗啲乜出嚟」、「究竟有幾無知先會亂執嘢生嘢返去食飯落肚」。

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