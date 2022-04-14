有片！小學生誤吞樽蓋鯁喉　無法呼吸絕望求救　醒目教師1招保命

幸好老師夠機智才救回學生一命！美國新澤西州1名3年級男學生，日前在課室喝水時因為樽蓋太緊想用牙咬開，未料樽身受按壓後將樽蓋「噴射」入喉嚨內，令他當場鯁喉無法呼吸。男生跑去水槽想吐出樽蓋不果，神色慌張地走到女教師面前，但卻無法說話。幸好女教師極速猜到是有東西塞在男生喉嚨，馬上為他進行哈姆立克急救法（Heimlich maneuver，又名後抱急救法） ，成功救回學生免於窒息。網民看完影片大讚教師沒有驚慌失措更即時做出正確決定，醒目教師後來受訪稱，慶幸有學習過急救，但原來她也是首次施展這種急救法，幸好事件有驚無險。



羅伯特不小心吞下樽蓋，摸着喉嚨不知所措。（abc13新聞截圖／閉路電視畫面）

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美國新澤西州1名轉數快女教師，成功救回1名險些鯁喉窒息的男學生。上周三（6日）早上1時許，就讀東奧蘭治社區特許學校（East Orange Community Charter School）3年級的9歲男生羅柏特（Robert）上體育課後回到教室，飲水時出現罕見意外，閉路電視所見，羅伯特咬住水樽似在喝水，突然間他放下水瓶摸喉嚨，馬上起身跑到教室水槽，之後面色蒼白去找老師詹金斯（Jenkins ）。

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他事後解釋，上數學課前他想喝水，但因水樽扭得太緊，他無法用手扭開，便想到「用牙咬」，當牙齒咬實樽蓋時，未料他稍稍用力擠壓瓶身，樽蓋馬上彈出，水將樽蓋沖入他的喉嚨。他馬上跑去水槽，發現樽蓋卡住了無法吐出，亦無法呼吸或張聲求救，只得馬上找老師求救。

詹金斯見到羅伯特指住自己喉嚨，神色非常慌張又無法說話，馬上猜到有些東西鯁喉，「所以我要他轉身，馬上做哈姆立克急救法，幸好急救及時」。詹金斯憶述羅伯特當時看似無法呼吸，樣子很絕望，她其實沒仔細思考就靠直覺行動，幸好他順利吐出了樽蓋。

詹金斯隨即檢查他口內有沒有殘留物，看了幾秒後她自己都鬆一口氣，教室內所有學生看得目瞪口呆，她環顧學生示意已經沒事了，並送羅伯特找護士檢查。詹金斯告訴外媒稱當教師14年，在該校工作了5年，因為教過學前班，故此有接受過基本急救訓練，最近還參加進修，「感謝上帝我做到了，這時我第一次真正進行哈姆立克急救法，還好成功了」。

老師說羅伯特看起來很絕望、面色發白又指住喉嚨，猜到他是鯁喉。（abc13新聞截圖／閉路電視畫面）

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校長沃特金斯（Tracey Watkins）大讚詹金斯阻止了悲劇發生，自豪說校內大部分教師都接受過心肺復蘇法（CPR）等急救訓練，可應付突發情況。校方事後馬上告訴羅伯特的媽媽，她還急問兒子是否要送院，後來得知老師已幫他吐出樽蓋。

網民大讚詹金斯當時極其冷靜，「這就是所有教師都應該接受急救訓練的原因」、「學校老師是孩子的第二個媽媽」，還認為羅伯特懂得快快找老師幫助也是聰明之舉。

哈姆立克急救法又稱後抱急救法，由美國外科醫生姆立克（Henry Heimlich）發明，故英文叫作「Heimlich Maneuver」，他1974年發現當病人進食鯁喉時，只要急救者從後抱實並按壓腹部，持續用雙手向橫隔膜施壓，壓縮肺部從而把食物排出氣管。

發明「後抱急救法」阻鯁喉奪命 醫生哈姆立克病逝 終年96歲

哈姆立克急救法：

（綜合）